60 тысяч новых профи: как Беларусь встречает молодых специалистов
Любые амбициозные стратегии в конечном счете реализуют люди на местах. В начале августа Беларусь переживает масштабную кадровую перезагрузку. Почти 60 тысяч молодых специалистов в эти дни разъехались по всей стране. Ближайшие два года они будут усиленно осваивать азы профессии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
А чтобы молодежь закрепилась в регионах, государство предлагает понятные бонусы. Это подъемные, доплаты к окладу и льготные кредиты на жилье. Словом, база для старта обеспечена.
В нашем сюжете – три абсолютно разные истории о профессиональном дебюте в медицине, сельском хозяйстве и культуре. Как теория из учебников превращается в реальный трудовой опыт? Дарья Авсюк пообщалась с теми, кто готов покорять профессиональные горизонты.
К новой жизни Арина Успенская еще только привыкает, в родном Логойске к вчерашней выпускнице обращаются по имени-отчеству и спрашивают совета.
Молодой педиатр Арина Успенская – первая в семье, кто решился стать врачом. Еще в школе она увлекалась биологией и химией и выбрала педиатрию. По распределению вернулась на родину, лечить детей.
Арина Успенская, участковый врач-педиатр поликлиники Логойской центральной районной больницы:
Мне нравится работать с детьми. Это приятная, жизнерадостная даже профессия. Учеба в медицинском университете не затронула все рабочие аспекты, но они постепенно осваиваются уже непосредственно на рабочем месте. Очень помогают в этом старшие коллеги. Всегда готовы помочь, подсказать, поделиться своим клиническим опытом.
Молодой доктор ведет амбулаторный прием, посещает больных на дому. Родители относятся к молодому специалисту с пониманием. Девушка признается: работа с детьми – особенная. Здесь мало знать диагнозы, нужно уметь найти подход и к маленькому пациенту.
Арина Успенская:
Необходимо быть внимательным к ребенку, уметь расположить ребенка к себе, чтобы ребенок не боялся, доверял.
Пока вчерашние выпускники делают первые самостоятельные шаги в профессии, важно помочь им крепко стать на ноги, системой поддержки охвачены все регионы страны – от центрального до тех агрогородков, что за сотни километров от столицы. Принципы одни: за молодыми специалистами закрепляют наставников, помогают с жильем, компенсируют расходы. Этот вопрос контролируется серьезно: регулярно осуществляется мониторинг предоставляемых жилых помещений.
Сергей Бервин, первый заместитель начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Миноблисполкома:
Организациями оказывается финансовая поддержка, включая денежную помощь и единовременное пособие. Экономическое стимулирование осуществляется путем повышения тарифных ставок и должностных окладов, введение ежемесячных доплат.
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