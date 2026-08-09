60 тысяч новых профи: как Беларусь встречает молодых специалистов

Любые амбициозные стратегии в конечном счете реализуют люди на местах. В начале августа Беларусь переживает масштабную кадровую перезагрузку. Почти 60 тысяч молодых специалистов в эти дни разъехались по всей стране. Ближайшие два года они будут усиленно осваивать азы профессии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А чтобы молодежь закрепилась в регионах, государство предлагает понятные бонусы. Это подъемные, доплаты к окладу и льготные кредиты на жилье. Словом, база для старта обеспечена. В нашем сюжете – три абсолютно разные истории о профессиональном дебюте в медицине, сельском хозяйстве и культуре. Как теория из учебников превращается в реальный трудовой опыт? Дарья Авсюк пообщалась с теми, кто готов покорять профессиональные горизонты.

К новой жизни Арина Успенская еще только привыкает, в родном Логойске к вчерашней выпускнице обращаются по имени-отчеству и спрашивают совета. Молодой педиатр Арина Успенская – первая в семье, кто решился стать врачом. Еще в школе она увлекалась биологией и химией и выбрала педиатрию. По распределению вернулась на родину, лечить детей.

Арина Успенская, участковый врач-педиатр поликлиники Логойской центральной районной больницы:

Мне нравится работать с детьми. Это приятная, жизнерадостная даже профессия. Учеба в медицинском университете не затронула все рабочие аспекты, но они постепенно осваиваются уже непосредственно на рабочем месте. Очень помогают в этом старшие коллеги. Всегда готовы помочь, подсказать, поделиться своим клиническим опытом. Молодой доктор ведет амбулаторный прием, посещает больных на дому. Родители относятся к молодому специалисту с пониманием. Девушка признается: работа с детьми – особенная. Здесь мало знать диагнозы, нужно уметь найти подход и к маленькому пациенту. Арина Успенская:

Необходимо быть внимательным к ребенку, уметь расположить ребенка к себе, чтобы ребенок не боялся, доверял.