Белорусские аграрии экспериментируют с безотвальной обработкой почвы

Первые заморозки, которые отмечались минувшей ночью практически по всей Беларуси, – четкий сигнал для аграриев: пора завершать сельскохозяйственный год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Озимый сев и подготовка полей к весне – здесь главное придерживаться передовых технологий земледелия. По поручению главы государства сельчане в тандеме с научным сообществом экспериментируют с безотвальной обработкой почвы. Это лучший способ борьбы с весенними вымочками.

Из-за таких «блюдец» в поле аграрии недобирают до 10 % урожая ежегодно. Весной нельзя посеять, а за лето эти площади зарастают сорняками. Причина в поверхностной пахоте. Решить проблему было поручено науке. Эксперимент провели на малой родине главы государства. Раньше техника была маломощная, а сейчас тяжелая, как результат уплотняется плодородный слой. Из-за этого продуктивная влага накапливается на большой глубине, а плужная подошва не позволяет подняться ей к корневой системе растений. Это особенно характерно для Могилевской и Гомельской областей.

В арсенале борьбы с вымочками несложная технология и целая линейка специальной техники. В действии ее показали главе государства. Президент попросил оценить специалистов и предупредил чиновников, чтобы не было никакой показухи. Технология разуплотнения почвы позволит повысить урожайность многих культур. В том числе кукурузы.

Дмитрий Комлач, генеральный директор НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства:

Мы исследовали, и в свое время получались очень хорошие результаты применения безотвальной обработки почвы при выращивании сельхозкультур. Она должна применяться в севообороте возделывания культур.

Для повсеместного внедрения технологии некоторые машины надо разработать, другие усовершенствовать. Кстати, белорусские фермеры занимаются этим своими силами. И это уже дает хорошие результаты.