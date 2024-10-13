Будущие абитуриенты узнали, как и чем живут курсанты-пограничники

Мастер-классы по рукопашному бою, профориентационное тестирование, выступление кинологов. Институт пограничной службы провел день открытых дверей для будущих абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их приехало около 1,5 тысячи, чтобы, как говорится, изнутри узнать, как и чем живут курсанты.

Особый интерес у гостей вызвали выступление кинологов. Много посетителей было и в музее истории пограничной службы, где можно узнать о героическом прошлом белорусских стражей границы. Не обошлось и без экскурсии по учебным аудиториям и общежитию курсантов.

Сперва состоялось знакомство с атрибутикой, показали образцы оружия и сигнализационные приборы. Ярким моментом стало выступление роты почетного караула. Затем курсанты пригласили ребят поучаствовать в мастер-классах по приемам рукопашного боя.

Анна Соловьева, учащаяся гимназии №31 имени К.Т. Мазурова Минска: Больше всего мне нравится то, что институт предоставляет все комфортные условия для проживания, комфортные какие-то возможности. И в принципе в этой сфере можно добиться многого.

Сергей Жилинский, начальник Института пограничной службы Беларуси:

В учебных аудиториях сегодня создана вся необходимая инфраструктура для качественной подготовки будущих офицеров. Более 60 % всех учебных занятий у нас практикоориентированы. Основной упор, конечно же, сосредотачиваем в подготовке курсантов и овладении всеми видами стрелкового оружия, особенности тактики ведения специальных действий, а также непосредственно огневой подготовки.

Абитуриентам также рассказали об основных требованиях для поступления в вуз в 2025 году и специфике обучения. Можно было пройти и предварительное профессиональное профориентационное тестирование. Ведь одного желания стать пограничником мало.