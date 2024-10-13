Это был настоящий праздник. Концерт «Время выбрало нас» прошёл в Молодечно

Концерт «Время выбрало нас» рамках республиканской общественно-культурной акции «Марафон единства» состоялся 12 октября в Молодечно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площадка объединила как профессиональных артистов, так и любителей, которые выступили на одной сцене, представив яркое творчество, покинув у зрителей неизгладимые впечатления. Это был настоящий праздник, который на этом не заканчивается.

«Марафон единства» продолжит путешествие по стране. Жители Гомельской области будут следующими, кто сможет прикоснуться к прекрасному. Ну а все, что происходило на сцене в Молодечно, – демонстрация того, что белорусы сохранили свою самобытность, культуру, желание жить в мире.