«Тут не везде найдёшь, где воды напиться». Вот что придумали в Гомеле, чтобы помочь животным в жару

Новости Беларуси. Страдает от жары не только человек. В Гомеле уже запустили челлендж под хэштегом «жара – поливать пора», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Все хотят пить». Как белорусы переживают аномальную жару?

Молодым деревьям, высаженным осенью и весной, тоже нужна вода. Гомельчан призывают не оставаться равнодушными и сохранить город зеленым и благоустроенным. Для этого многого не нужно: набрать ведро воды и полить дерево возле дома.

Владимир Макаров, председатель молодежного жилого комплекса «Солнечный»:

В нашем сквере МЖК много птиц, животных. Мы создали для сохранения этого фонда нашего группу «Юнаты МЖК». Ребята уже помогли бельчонку, которого вороны выбросили из гнезда, совенку, ежику. А сейчас, когда такая жара, занимаемся: не только деревья поливаем, но и установили поилки для птичек.