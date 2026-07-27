В Беларуси идет сбор первых овощей открытого грунта
На белорусских полях идет кропотливая работа по сбору летнего урожая. Сезон первых витаминов открытого грунта стартовал с моркови, сейчас к уборочной страде подключились свекольные плантации и капустные поля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В хозяйстве «Кадино» Могилевского района убрали уже пятую часть хрустящих кочанов, но на грядках есть и заморская капуста.
От поля до хранилища! В Беларуси набирает обороты прием нового урожая. Подробности здесь.
Из-за большого содержания витамина С ее называют северным лимоном. Пахнет она как брокколи, а текстура напоминает яблоко. Как появилась диковинная капуста-репа и кто ее родители – до сих пор остается загадкой. Известно, что для России семена из Европы заказал сам Петр I. И если на витрине магазинов кольраби еще можно узнать, то на грядках овощ явно маскируется.
То, что для нас выглядит экзотикой, для опытного агрария Татьяны Костюченко – привычная культура. Кольраби в хозяйстве сеяли еще два десятилетия назад. Правда, тогда местные жители не оценили новинку, и капуста так и не прижилась на столах. Сегодня ситуация иная: белорусы распробовали необычный овощ и спрос на него в магазинах растет.
Именно поэтому «Кадино» – главный поставщик традиционного борщевого набора в регионе – дополняет свою витрину экзотическими позициями. Соседи по грядке – брокколи и цветная капуста. Но эти сорта занимают лишь 10 % капустных полей. Основной упор – на белокочанную, главную звезду местных борщей.
Татьяна Костюченко, начальник участка сельхозпредприятия «Фирма «Кадино»:
Урожай очень хороший у нас в этом году. Дожди любит капуста, чтобы влаги много было. Все условия для капусты есть.
Подробности в видео.