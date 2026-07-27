В Беларуси идет сбор первых овощей открытого грунта

На белорусских полях идет кропотливая работа по сбору летнего урожая. Сезон первых витаминов открытого грунта стартовал с моркови, сейчас к уборочной страде подключились свекольные плантации и капустные поля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В хозяйстве «Кадино» Могилевского района убрали уже пятую часть хрустящих кочанов, но на грядках есть и заморская капуста. От поля до хранилища! В Беларуси набирает обороты прием нового урожая. Подробности здесь.

Из-за большого содержания витамина С ее называют северным лимоном. Пахнет она как брокколи, а текстура напоминает яблоко. Как появилась диковинная капуста-репа и кто ее родители – до сих пор остается загадкой. Известно, что для России семена из Европы заказал сам Петр I. И если на витрине магазинов кольраби еще можно узнать, то на грядках овощ явно маскируется. То, что для нас выглядит экзотикой, для опытного агрария Татьяны Костюченко – привычная культура. Кольраби в хозяйстве сеяли еще два десятилетия назад. Правда, тогда местные жители не оценили новинку, и капуста так и не прижилась на столах. Сегодня ситуация иная: белорусы распробовали необычный овощ и спрос на него в магазинах растет.