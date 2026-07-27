Мобильные группы по вопросам жатвы – узнали, как обстоят дела в Минской и Гродненской областях
Чтобы уборочная кампания шла без заминок и проволочек, межведомственные мобильные рабочие группы по поручению Президента контролируют ход жатвы во всех регионах страны.
Они были сформированы по итогам селекторного совещания у главы государства. В состав вошли представители Комитета госконтроля, прокуратуры, МВД, Минсельхозпрода и местных властей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главная задача мобильных групп – выявить и оперативно решить вопросы, которые мешают уборке хлеба.
Ни одного зернышка не оставить в поле – представители мобильной группы смотрят, есть ли потери после прохода комбайна. Норма не превышена – значит техника настроена правильно.
Мобильные группы по вопросам жатвы продолжают работу во всех регионах Беларуси.
После селекторного совещания по жатве у Президента по всей стране созданы мобильные рабочие группы из представителей Комитета госконтроля, МВД, прокуратуры, Минсельхозпрода и местных властей. Следят, как организована уборка на местах, что тормозит процесс, есть ли задержки по топливу или ремонту техники. Задача не наказать – помочь оперативно решить проблемные вопросы. Примеры уже есть.
Александр Добрук, начальник управления контроля АПК Комитета госконтроля Гродненской области:
Вчера мы отрабатывали Новогрудский район, сломался зерноуборочный комбайн гарантийный. Силами рабочей группы вышли на Министерство сельского хозяйства и ускорили выезд техцентров для ремонта.
Теперь проверка в Кореличском районе сельхозпредприятия «Жуховичи», где одновременно убирают две культуры: озимый рапс и яровой ячмень. Все 9 комбайнов на жатве. В хозяйстве нацелены выполнить поручения Президента – в день убирать не менее 6 % площадей.
Михаил Штытько, председатель сельхозпредприятия «Жуховичи»:
6 комбайнов убирают озимый рапс, три комбайна убирают на данный момент яровой ячмень. 5-6 % все время убираем, но все зависит от погоды.
Хранение урожая, правильная сушка и очистка – проверяющие вникли во все производственные процессы. Сделали замечание по контролю влажности – его надо вести тщательнее. Ведь стране важно качество, задача положить в закрома отменный хлеб – только в Жуховичах рапс показывает урожайность более 51 центнеров с гектара, озимый ячмень более 96. Такой результат у белорусского сорта «Буслик». В хозяйстве его размножают: спрос выше, чем на импортные гибриды.
Мобильные рабочие группы одновременно работают во всех областях страны. В сельхозпредприятии «Агро-Дубинское» Воложинского района руководством предпринимаются меры для бесперебойной уборки урожая, но проблемы есть. Так, на мехдворе со вчерашнего дня простаивает один комбайн, ожидая ремонта по гарантии.
Вмешательство мобильной группы процесс значительно ускорило. Уже днем в хозяйстве были представители техцентра, а вечером доставили необходимую для замены деталь. Завтра утром этот комбайн должен снова выйти в поле. Пристальное внимание и самой жатве. В хозяйстве уже завершили уборку озимого ячменя. Сейчас приступили к озимому рапсу – эту масличную культуру предстоит убрать с площади 830 гектаров.
Массовой жатве пока мешает погода. У мобильной группы нет нареканий к подготовительным работам: водители обеспечены всей документацией, нормы пожарной безопасности строго соблюдены. Но потери урожая все же есть. Из-за этого пришлось останавливать работу одного комбайна и проводить дополнительные регулировки техники. В целом у аграриев хозяйства есть все необходимое для качественной жатвы.
Подробности в видео.