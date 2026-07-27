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Мобильные группы по вопросам жатвы – узнали, как обстоят дела в Минской и Гродненской областях

27 июля 2026 17:09
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Чтобы уборочная кампания шла без заминок и проволочек, межведомственные мобильные рабочие группы по поручению Президента контролируют ход жатвы во всех регионах страны.

Они были сформированы по итогам селекторного совещания у главы государства. В состав вошли представители Комитета госконтроля, прокуратуры, МВД, Минсельхозпрода и местных властей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная задача мобильных групп – выявить и оперативно решить вопросы, которые мешают уборке хлеба.

Мобильные группы по вопросам жатвы – узнали, как обстоят дела в Минской и Гродненской областях-2

Ни одного зернышка не оставить в поле – представители мобильной группы смотрят, есть ли потери после прохода комбайна. Норма не превышена – значит техника настроена правильно.

Мобильные группы по вопросам жатвы продолжают работу во всех регионах Беларуси.

Мобильные группы по вопросам жатвы – узнали, как обстоят дела в Минской и Гродненской областях-4

После селекторного совещания по жатве у Президента по всей стране созданы мобильные рабочие группы из представителей Комитета госконтроля, МВД, прокуратуры, Минсельхозпрода и местных властей. Следят, как организована уборка на местах, что тормозит процесс, есть ли задержки по топливу или ремонту техники. Задача не наказать – помочь оперативно решить проблемные вопросы. Примеры уже есть.

Александр Добрук, начальник управления контроля АПК Комитета госконтроля Гродненской области:
Вчера мы отрабатывали Новогрудский район, сломался зерноуборочный комбайн гарантийный. Силами рабочей группы вышли на Министерство сельского хозяйства и ускорили выезд техцентров для ремонта.

Мобильные группы по вопросам жатвы – узнали, как обстоят дела в Минской и Гродненской областях-6

Теперь проверка в Кореличском районе сельхозпредприятия «Жуховичи», где одновременно убирают две культуры: озимый рапс и яровой ячмень. Все 9 комбайнов на жатве. В хозяйстве нацелены выполнить поручения Президента – в день убирать не менее 6 % площадей.

Михаил Штытько, председатель сельхозпредприятия «Жуховичи»:
6 комбайнов убирают озимый рапс, три комбайна убирают на данный момент яровой ячмень. 5-6 % все время убираем, но все зависит от погоды.

Мобильные группы по вопросам жатвы – узнали, как обстоят дела в Минской и Гродненской областях-8

Хранение урожая, правильная сушка и очистка – проверяющие вникли во все производственные процессы. Сделали замечание по контролю влажности – его надо вести тщательнее. Ведь стране важно качество, задача положить в закрома отменный хлеб – только в Жуховичах рапс показывает урожайность более 51 центнеров с гектара, озимый ячмень более 96. Такой результат у белорусского сорта «Буслик». В хозяйстве его размножают: спрос выше, чем на импортные гибриды.

Мобильные рабочие группы одновременно работают во всех областях страны. В сельхозпредприятии «Агро-Дубинское» Воложинского района руководством предпринимаются меры для бесперебойной уборки урожая, но проблемы есть. Так, на мехдворе со вчерашнего дня простаивает один комбайн, ожидая ремонта по гарантии.

Мобильные группы по вопросам жатвы – узнали, как обстоят дела в Минской и Гродненской областях-10

Вмешательство мобильной группы процесс значительно ускорило. Уже днем в хозяйстве были представители техцентра, а вечером доставили необходимую для замены деталь. Завтра утром этот комбайн должен снова выйти в поле. Пристальное внимание и самой жатве. В хозяйстве уже завершили уборку озимого ячменя. Сейчас приступили к озимому рапсу – эту масличную культуру предстоит убрать с площади 830 гектаров.

Массовой жатве пока мешает погода. У мобильной группы нет нареканий к подготовительным работам: водители обеспечены всей документацией, нормы пожарной безопасности строго соблюдены. Но потери урожая все же есть. Из-за этого пришлось останавливать работу одного комбайна и проводить дополнительные регулировки техники. В целом у аграриев хозяйства есть все необходимое для качественной жатвы.

Подробности в видео.

# Уборочная кампания

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