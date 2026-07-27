Мобильные группы по вопросам жатвы – узнали, как обстоят дела в Минской и Гродненской областях

Чтобы уборочная кампания шла без заминок и проволочек, межведомственные мобильные рабочие группы по поручению Президента контролируют ход жатвы во всех регионах страны. Они были сформированы по итогам селекторного совещания у главы государства. В состав вошли представители Комитета госконтроля, прокуратуры, МВД, Минсельхозпрода и местных властей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главная задача мобильных групп – выявить и оперативно решить вопросы, которые мешают уборке хлеба.

Ни одного зернышка не оставить в поле – представители мобильной группы смотрят, есть ли потери после прохода комбайна. Норма не превышена – значит техника настроена правильно. Мобильные группы по вопросам жатвы продолжают работу во всех регионах Беларуси.

После селекторного совещания по жатве у Президента по всей стране созданы мобильные рабочие группы из представителей Комитета госконтроля, МВД, прокуратуры, Минсельхозпрода и местных властей. Следят, как организована уборка на местах, что тормозит процесс, есть ли задержки по топливу или ремонту техники. Задача не наказать – помочь оперативно решить проблемные вопросы. Примеры уже есть. Александр Добрук, начальник управления контроля АПК Комитета госконтроля Гродненской области:

Вчера мы отрабатывали Новогрудский район, сломался зерноуборочный комбайн гарантийный. Силами рабочей группы вышли на Министерство сельского хозяйства и ускорили выезд техцентров для ремонта.

Теперь проверка в Кореличском районе сельхозпредприятия «Жуховичи», где одновременно убирают две культуры: озимый рапс и яровой ячмень. Все 9 комбайнов на жатве. В хозяйстве нацелены выполнить поручения Президента – в день убирать не менее 6 % площадей. Михаил Штытько, председатель сельхозпредприятия «Жуховичи»:

6 комбайнов убирают озимый рапс, три комбайна убирают на данный момент яровой ячмень. 5-6 % все время убираем, но все зависит от погоды.

Хранение урожая, правильная сушка и очистка – проверяющие вникли во все производственные процессы. Сделали замечание по контролю влажности – его надо вести тщательнее. Ведь стране важно качество, задача положить в закрома отменный хлеб – только в Жуховичах рапс показывает урожайность более 51 центнеров с гектара, озимый ячмень более 96. Такой результат у белорусского сорта «Буслик». В хозяйстве его размножают: спрос выше, чем на импортные гибриды. Мобильные рабочие группы одновременно работают во всех областях страны. В сельхозпредприятии «Агро-Дубинское» Воложинского района руководством предпринимаются меры для бесперебойной уборки урожая, но проблемы есть. Так, на мехдворе со вчерашнего дня простаивает один комбайн, ожидая ремонта по гарантии.