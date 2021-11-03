Белорусская подземка заинтересовала представителей ОАЭ: эксплуатация проще, чем у наземного метро

Новости Беларуси. Инвестиционный и экономический потенциал белорусской столицы презентовали 3 ноября в Дубае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Инвестиционный и экономический потенциал белорусской столицы презентовали 3 ноября в Дубае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На всемирной выставке «Экспо-2020» – Дни Минска. Национальный павильон стал одним из самых популярных среди посетителей форума. Всего участие принимают 190 стран.
«Экспо» – площадка деловая. Сегодня, 3 ноября, официальная делегация Минска провела ряд переговоров с иностранными партнерами. Известно и о заключении первых контрактов. СТВ единственный из белорусских телеканалов работает на площадке международного форума.
В ОАЭ хотят печь белорусский хлеб. О каких еще поставках договорились белорусские предприятия на «Экспо-2020» в Дубае? – читайте здесь.
Много внимания уделили экономике и инвестициям. Свои перспективные инновационные разработки презентовал Минский городской технопарк. Белорусский павильон был удостоен высокого внимания генерального директора муниципалитета Дубая Давуда Абдул Рахман аль-Хаджри и владельца компании Emaar Properties Мохаммеда аль-Аббара.
«Мы рассчитываем на успех». Зампредседателя Мингорисполкома о представительстве Беларуси на «Экспо-2020» – читайте здесь.
Особой интерес – к развитию городской среды. В Дубае метро работает без машиниста. Кстати, здесь есть женские, мужские и общие вагоны. Безопасность на платформе обеспечивают стеклянные ограждения. Но есть и то, чему можно поучиться у Минска.
Михаил Рудько, директор «Минскметропроекта»:
Подземное метро отличается стабильностью, оно эксплуатируется, может, более сотни лет. Наземное же метро – если изучать опыт европейский или больше даже американский, они сейчас не проектируют уже наземное метро, они все уходят под землю, потому что эксплуатация проще. Да, затраты на строительство намного больше, но зато в эксплуатации меньшие расходы.