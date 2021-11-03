Белорусская подземка заинтересовала представителей ОАЭ: эксплуатация проще, чем у наземного метро

Новости Беларуси. Инвестиционный и экономический потенциал белорусской столицы презентовали 3 ноября в Дубае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На всемирной выставке «Экспо-2020» – Дни Минска. Национальный павильон стал одним из самых популярных среди посетителей форума. Всего участие принимают 190 стран. «Экспо» – площадка деловая. Сегодня, 3 ноября, официальная делегация Минска провела ряд переговоров с иностранными партнерами. Известно и о заключении первых контрактов. СТВ единственный из белорусских телеканалов работает на площадке международного форума. В ОАЭ хотят печь белорусский хлеб. О каких еще поставках договорились белорусские предприятия на «Экспо-2020» в Дубае? – читайте здесь.

Много внимания уделили экономике и инвестициям. Свои перспективные инновационные разработки презентовал Минский городской технопарк. Белорусский павильон был удостоен высокого внимания генерального директора муниципалитета Дубая Давуда Абдул Рахман аль-Хаджри и владельца компании Emaar Properties Мохаммеда аль-Аббара.

«Мы рассчитываем на успех». Зампредседателя Мингорисполкома о представительстве Беларуси на «Экспо-2020» – читайте здесь.

Особой интерес – к развитию городской среды. В Дубае метро работает без машиниста. Кстати, здесь есть женские, мужские и общие вагоны. Безопасность на платформе обеспечивают стеклянные ограждения. Но есть и то, чему можно поучиться у Минска.