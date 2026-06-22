Участники из 36 стран! В Минске пройдет IV Международный антифашистский конгресс

Александр Иванов, подполковник, начальник отдела Главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь:

Идеологическая работа, организация проведения подобных мероприятий, это не работа у станка, результаты которой можно оценить количеством произведенной продукции. Все-таки эффект и главный результат в том, что наше общество сегодня работает, знает об этом, знает о том, что фашизм в виде неофашизма, неонацизма поднимает голову в соседних государствах. Мы видим, что происходит на Западе. И, наверное, то, что наш народ не приемлет на каком-то генетическом уровне, наверное, вот главный результат. Главная цель и главная задача подобных мероприятий – постоянно об этом говорить, постоянно показывать какие-то примеры, говорить с реальными участниками, которые, к счастью, еще живы и могут поделиться тем ужасом, который происходил. В этом году участники конгресса из 36 стран мира. Это будет как очный формат в ходе пленарного заседания, так и участие в видео-конференц-связи.

Подробности в видео.