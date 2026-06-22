Госархив Гродненской области получил личные дневники партизана Николая Гребенкина

Сын партизана Николая Гребенкина передал в Государственный архив Гродненской области документы и дневники отца, проливающие свет на формирование партизанского движения в регионе в годы Великой Отечественной войны и сопротивление, оказанное фашистам народными мстителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Гребенкин на момент начала войны был курсантом полковой школы младших командиров 56-й стрелковой дивизии. Он принимал участие в обороне укрепрайона на Августовском канале и подступов к Гродно, а затем попал в окружение войсками вермахта под Новогрудком. Именно в этих условиях красноармейцы начали организовывать подпольное сопротивление. Гребенкин стоял у истоков создания партизанского отряда имени Котовского, участвовал в диверсиях против фашистов и вел военный дневник. В нем он фиксировал боевой путь отряда, а также описывал преступления немцев против мирного населения.

Ольга Шнэк, заведующая сектором Государственного архива Гродненской области:

К нам в архив обратился Николай Николаевич Гребенкин. В его личном архиве сохранилось множество документов его отца, бывшего партизана. Сохранилось множество интересных документов о деятельности партизанского отряда имени Котовского. Все эти документы обладают большим информационным потенциалом. Данные документы будут интересны всем, кто желает изучать историю партизанского движения на Гродненщине.

В архив переданы свыше 140 материалов: записи, фотографии, списки личного состава. Сотрудники архива провели экспертизу ценности документов и их научно-техническую обработку. По итогам работы сформирован личный фонд, в котором материалы будут храниться бессрочно.