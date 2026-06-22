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Наталья Кочанова провела встречу с участниками «Поезда Памяти» в Бресте

22 июня 2026 07:10
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В Брест прибыл «Поезд Памяти» – символично, в год 85-летия обороны Брестской крепости и начала Великой Отечественной войны. С его участниками встретилась председатель Совета Республики Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова провела встречу с участниками «Поезда Памяти» в Бресте-2

Инициатива Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации России объединила более 200 школьников из разных стран. Все они прошли конкурсный отбор. Главная тема общения – сохранение исторической памяти.

Наталья Кочанова провела встречу с участниками «Поезда Памяти» в Бресте-4

Камилла Шаматова, участница проекта «Поезд Памяти»:
Если не будет истории и люди не будут знать историю, то они будут совершать те же самые ошибки. Зная историю, люди, мне кажется, учатся на ошибках старых и больше этого не повторяют. И сохранять культуру, мне кажется, это тоже очень важно. 

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Когда мы начинали этот проект, мы очень переживали. Ведь идея принадлежит взрослым. Как воспримут дети? Но сегодня мы четко понимаем и знаем, что проект состоялся, потому что мы видим, как дружат ребята, несмотря на то, что прошли уже годы, а они сегодня вместе. Они горды тем, что были участниками «Поезда Памяти».

На этот раз в составе «Поезда Памяти» – представители всех республик бывшего СССР, а также США, Великобритании, Франции и других государств.

# Наталья Кочанова # Великая Отечественная война # Молодежь Беларуси

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