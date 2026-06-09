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Белорусская красота покоряет мир! Девятилетняя минчанка рассказала, как завоевала победу на фестивале в Китае

09 июня 2026 08:05
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Белорусская красота и грация покоряют мир. Девятилетняя минчанка, модель Национальной школы красоты, привезла триумфальную победу из Китая. 

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Изабелла Новикова, модель Национальной школы красоты и Анна Новикова.

Белорусская красота покоряет мир! Девятилетняя минчанка рассказала, как завоевала победу на фестивале в Китае-2

Анна Новикова:
Этот конкурс был уже знаковым достаточно, потому что Беларусь в этом конкурсе побеждала ровно 20 лет назад, в 2006 году. Мы решили, что, наверное, это знак. Конкурс проходил на родине победительницы предыдущего конкурса в Китае. Мы решили, это тоже знак, надо ехать в Китай. 

Изабелла Новикова, модель Национальной школы красоты:
Я думала, что я, конечно, выиграю, но я не ожидала. У нас были задания – творческий номер сделать, экологический костюм, народный костюм. 

Анна Новикова:
Экологический костюм – это костюм на тему экологии. То есть в этом костюме должна была раскрываться какая-то одна из проблем экологии. Таяние ледников, разлив нефти… У Изабеллы был очень красивый костюм. У нее был образ Дриады. Дриады – это душа дерева. И мы хотели этим костюмом привлечь внимание к проблеме вырубки лесов. Он был очень красивый, с крыльями. 

Подробности в видео.

# Конкурс # Конкурс красоты

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