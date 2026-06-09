Белорусская красота покоряет мир! Девятилетняя минчанка рассказала, как завоевала победу на фестивале в Китае

Анна Новикова:

Этот конкурс был уже знаковым достаточно, потому что Беларусь в этом конкурсе побеждала ровно 20 лет назад, в 2006 году. Мы решили, что, наверное, это знак. Конкурс проходил на родине победительницы предыдущего конкурса в Китае. Мы решили, это тоже знак, надо ехать в Китай.

Изабелла Новикова, модель Национальной школы красоты:

Я думала, что я, конечно, выиграю, но я не ожидала. У нас были задания – творческий номер сделать, экологический костюм, народный костюм.

Анна Новикова:

Экологический костюм – это костюм на тему экологии. То есть в этом костюме должна была раскрываться какая-то одна из проблем экологии. Таяние ледников, разлив нефти… У Изабеллы был очень красивый костюм. У нее был образ Дриады. Дриады – это душа дерева. И мы хотели этим костюмом привлечь внимание к проблеме вырубки лесов. Он был очень красивый, с крыльями.