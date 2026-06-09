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ГПК: более 1000 фур и легковушек ожидают въезда в Литву и Польшу

09 июня 2026 07:52
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ГПК: более 1000 фур и легковушек ожидают въезда в Литву и Польшу-0

Более 1000 фур и легковушек ожидают въезда в ЕС, информирует официальный Telegram-канал ГПК Беларуси.

Перед литовскими пограничными переходами «Мядининкай» (с белорусской стороны – «Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони») фиксируется 240 большегрузов. Сопредельная сторона приняла 17% грузового транспорта.

На белорусско-польской границе находятся 530 фур. Самым загруженным маршрутом является ПП «Кукурыки» («Козловичи»). Контролирующими службами Польши за 24 часа оформлены 43% грузовиков от нормы. Через «Бобровники» («Берестовица») на территорию Евросоюза проследовало 12% фур.

По информации на 10:00, перед белорусско-польской границей ожидают выезда 235 легковых авто. Сопредельные пункты пропуска приняли 32% транспорта.

Фото: ГПК Беларуси

# Международная политика # Государственный пограничный комитет РБ

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