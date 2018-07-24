Вместе – проще и быстрее: жители Фаниполя обустроили территорию возле жилых домов

Новости Беларуси. Жители Фаниполя своими руками благоустроили дворовую площадку для детей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Жители Фаниполя своими руками благоустроили дворовую площадку для детей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Средства выделили городские власти, а часть работы молодые родители взяли на себя. За 2 месяца вместо старой площадки обустроили новую, современную и безопасную.
Сергей Ермак, заместитель председателя Фанипольского горисполкома:
Неравнодушные жители пришли с обращением, чтоб заменили старую площадь на новую. Городской исполнительный комитет пошел на это. Мы закупили новую детскую площадку. Силами нашего жилищно-коммунального хозяйства и не без участия жителей ближних домов была обустроена шикарная, прекрасная детская площадка.
Работы было много, потому что территория находилась в низине. В сезон дождей вода заливала площадку и застаивалась в больших лужах. Для решения этой проблемы строители привезли три грузовика песка.
Ирина Лукашенко, местная жительница:
Каждый день выходили вместе с рабочими, распределяли, что куда ставить, как что засыпать, чтобы не было штырей. Помогали песок раскидывать.
У меня двое детей. В первую очередь, конечно, старалась не для кого-то, а для своих детей. Мне близко около дома, около подъезда. Конечно, теперь сюда приходит очень много детей, очень много мамочек. Я думаю, что все рады, потому что здесь новых площадок давно не устанавливали.
Приходим сюда каждый день. Часто катаемся здесь на каруселях, любим качели.
Хотели, чтобы были еще одна песочница для детей. И для взорслых отдых, чтобы они сидели, отдыхали, разговаривали.
На этом местные жители останавливаться не будут. В планах – расширение, а также добавить ограждение и мусорные контейнеры.