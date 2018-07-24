Вместе – проще и быстрее: жители Фаниполя обустроили территорию возле жилых домов

Сергей Ермак, заместитель председателя Фанипольского горисполкома: Неравнодушные жители пришли с обращением, чтоб заменили старую площадь на новую. Городской исполнительный комитет пошел на это. Мы закупили новую детскую площадку. Силами нашего жилищно-коммунального хозяйства и не без участия жителей ближних домов была обустроена шикарная, прекрасная детская площадка.

Работы было много, потому что территория находилась в низине. В сезон дождей вода заливала площадку и застаивалась в больших лужах. Для решения этой проблемы строители привезли три грузовика песка.

Ирина Лукашенко, местная жительница:

Каждый день выходили вместе с рабочими, распределяли, что куда ставить, как что засыпать, чтобы не было штырей. Помогали песок раскидывать.

У меня двое детей. В первую очередь, конечно, старалась не для кого-то, а для своих детей. Мне близко около дома, около подъезда. Конечно, теперь сюда приходит очень много детей, очень много мамочек. Я думаю, что все рады, потому что здесь новых площадок давно не устанавливали.