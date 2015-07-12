Новости Беларуси. Белорусская гуманитарная помощь успешно доставлена в Непал. 11 июля из аэропорта «Минск» вылетел самолёт в страну, пострадавшую от серии землетрясений. На борту палатки, одеяла, одежда, продукты и дизель-генераторы — груз общей стоимостью свыше 3 млрд рублей.

Напомним, землетрясения в Непале стали самыми разрушительными за последние 80 лет в регионе Южной Азии. Они унесли жизни около 8 тысяч человек. Сотни тысяч остались без крова. Белорусская гуманитарная помощь оплачена из средств, зарезервированных на расходы, связанные со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.