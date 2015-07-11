Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС – о работе спасателей в летний период

Новости Беларуси. Жара, наконец, отступила. Судя по сводкам метеорологов, начало месяца выдалось аномально теплым. Погода внесла коррективы и в сводки столичных спасателей.

Начало июля в столице выдалось аномально теплым. И если для минчан это просто дополнительный дискомфорт, то для столичных спасателей во всех смыслах наступило жаркое время. И связано это не только с традиционной пожароопасной обстановкой. Подробности узнаем у нашего гостя. В студии программы «Большой город» на СТВ Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС.

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