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Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС – о работе спасателей в летний период

11 июля 2015 16:09
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Новости Беларуси. Жара, наконец, отступила. Судя по сводкам метеорологов, начало месяца выдалось аномально теплым. Погода внесла коррективы и в сводки столичных спасателей.

Начало июля в столице выдалось аномально теплым. И если для минчан это просто дополнительный дискомфорт, то для столичных спасателей во всех смыслах наступило жаркое время. И связано это не только с традиционной пожароопасной обстановкой. Подробности узнаем у нашего гостя. В студии программы «Большой город» на СТВ Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС.

Если у вас есть интересная информация или вы стали свидетелем неординарного события —

звоните по телефонам горячей линии СТВ: городской номер — 290-66-00, мобильный — 1-600-700!  

# общество # Виталий Дембовский # МЧС Беларуси

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