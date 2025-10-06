Военные учения сил НАТО стартовали в Литве

Международные военные учения сил НАТО «Железный волк – 2025» стартовали в Литве. Они проходят в 15 километрах от белорусской границы на полигоне в Пабраде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маневры, которые продлятся до 18 октября, собрали более 3 тысяч военнослужащих из восьми стран Альянса. Будет задействовано около 650 единиц военной техники. Она будет передвигаться по дорогам Литвы, в том числе городским. Также запланировано использование пиротехнических средств. Сообщается, что учения нацелены на отработку наступательных и оборонительных действий.