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Военные учения сил НАТО стартовали в Литве

06 октября 2025 07:10
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Международные военные учения сил НАТО «Железный волк – 2025» стартовали в Литве. Они проходят в 15 километрах от белорусской границы на полигоне в Пабраде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военные учения сил НАТО стартовали в Литве-2

Маневры, которые продлятся до 18 октября, собрали более 3 тысяч военнослужащих из восьми стран Альянса. Будет задействовано около 650 единиц военной техники. Она будет передвигаться по дорогам Литвы, в том числе городским. Также запланировано использование пиротехнических средств. Сообщается, что учения нацелены на отработку наступательных и оборонительных действий.

# НАТО # Военные учения

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