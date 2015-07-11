Прямые телефонные линии с властями: с какими вопросами и проблемами звонят жители Волковыска

Новости Беларуси. От звонка до звонка меньше минуты. 11 июля во всех регионах страны состоялись прямые телефонные линии с властями. Тысячи вопросов и не меньше ответов. Некоторые проблемы руководители решали, не кладя трубку, другие брали, что называется, на карандаш. Самые наболевшие просьбы связаны с коммунальными неурядицами и благоустройством территорий. При этом растет и количество благодарностей за проделанную работу.

В строительстве памятного сквера в честь воинов-афганцев житель Волковыска Юрий Петрукович с коллегами принимал непосредственное участие. Чтобы в родном городе появилось такое знаковое место, ветераны-интернационалисты обратились за помощью ко всем жителям и организациям района. Строили, что называется, всем миром. Установили памятник, высадили аллею.

Юрий Петрукевич, житель Волковыска:

Это будет наша гордость, где будут ребята приходить. Отозвались все наши афганцы, люди, которые переживают, понимают нас. Как говорится, собрали мы по чуть-чуть на этот комплекс.

Финальным аккордом мемориала должна была стать колонна с поминальным колоколом. С просьбой ее возвести афганцы обратились на горячую линию в местный исполком. Вопрос обещали решить в течении недели.

Владимир Захарчук, заместитель председателя Волковысского райисполкома:

Хочу сказать, что колокол сегодня уже будет в Волковыске. Если вы проходили недавно возле сквера памяти, то видели, что начались работы по установке этого колокола.

А вот пенсионерка Елена Блажевская на прямую телефонную линию позвонила, чтобы поблагодарить за помощь. Женщина несколько раз обращалась с просьбой провести реконструкцию мемориала погибшим в годы войны мирным жителям.

Деревню Шауличи все называют волковысской Хатынью. В 1943 году фашисты расстреляли здесь 366 местных жителей, а все дома сожгли. После войны было принято решение не восстанавливать населенный пункт, а возвести здесь мемориальный комплекс.

Со временем памятный знак обветшал, а места, где находились сожженные дома, заросли кустарниками. После благоустройства мемориал просто не узнать.

Елена Блаженская, житель Волковысского района:

Были заросли, кусты, не подрезанные деревья, кругом все заросшее. А теперь вырезанные кусты, обкошено, срубы сделаны.

С началом работы прямой линии в Волковысском районе удалось решить десятки проблем. Люди обращались к районным властям с самыми разными вопросами. Сегодня, отмечают специалисты, количество звонков значительно сократилось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Захарчук, заместитель председателя Волковысского райисполкома:

На сегодняшний день по записям намного меньше стало вопросов, потому что здесь идет параллельно прием у председателя, работников исполкома, депутатов. Решаются они практически. А вопросы в основном бытового характера, которые касаются лично людей. Кто-то доволен, кто-то недоволен, кто-то поблагодарит.

Несмотря на редкие обращения граждан, практику проведения прямых телефонных линий в Волковысском районе продолжат. Если даже одна проблема решится благодаря такому общению, это уже результат.