Дни Беларуси пройдут в Приморском крае

В Приморье пройдут Дни Беларуси. Они начинаются 6 октября и продолжатся по 12-е. Как рассказали в генконсульстве нашей страны во Владивостоке, мероприятие обещает быть обширным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приедет большая делегация во главе с губернатором Могилевской области Анатолием Исаченко, потому что именно эта область отвечает за сотрудничество с Приморским краем, а между Могилевом и Владивостоком подписано соглашение о побратимских связях.

В рамках дружественных отношений состоится белорусско-российско форум, на котором эксперты обсудят медицину, молодежную политику и туризм. Также планируются совместные спортивные мероприятия и концертные программы.

На центральной площади Владивостока будет организована выставка крупногабаритной белорусской техники и ярмарка товаров, на которой жители и гости города смогут приобрести продукцию ведущих предприятий Беларуси.