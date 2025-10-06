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Дни Беларуси пройдут в Приморском крае

06 октября 2025 07:03
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В Приморье пройдут Дни Беларуси. Они начинаются 6 октября и продолжатся по 12-е. Как рассказали в генконсульстве нашей страны во Владивостоке, мероприятие обещает быть обширным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дни Беларуси пройдут в Приморском крае-2

Приедет большая делегация во главе с губернатором Могилевской области Анатолием Исаченко, потому что именно эта область отвечает за сотрудничество с Приморским краем, а между Могилевом и Владивостоком подписано соглашение о побратимских связях. 

В рамках дружественных отношений состоится белорусско-российско форум, на котором эксперты обсудят медицину, молодежную политику и туризм. Также планируются совместные спортивные мероприятия и концертные программы. 

На центральной площади Владивостока будет организована выставка крупногабаритной белорусской техники и ярмарка товаров, на которой жители и гости города смогут приобрести продукцию ведущих предприятий Беларуси.

# Беларусь-Россия

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