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Александр Лукашенко: Налоговой службе поручена почетная и ответственная миссия наполнения бюджета

12 июля 2015 10:44
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Новости Беларуси. Прозрачность в налоговой сфере — неотъемлемое условие эффективности национальной экономики. Это подчеркнуто в поздравлении президента Беларуси, адресованном налоговикам в их профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Сильная налоговая политика — важный элемент экономической безопасности страны. Именно налоговой службе поручена почетная и ответственная миссия наполнения бюджета для реализации государственных функций.

# общество # Александр Лукашенко # Праздничные даты

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