Александр Лукашенко: Налоговой службе поручена почетная и ответственная миссия наполнения бюджета

Новости Беларуси. Прозрачность в налоговой сфере — неотъемлемое условие эффективности национальной экономики. Это подчеркнуто в поздравлении президента Беларуси, адресованном налоговикам в их профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сильная налоговая политика — важный элемент экономической безопасности страны. Именно налоговой службе поручена почетная и ответственная миссия наполнения бюджета для реализации государственных функций.