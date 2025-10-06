Первую модель искусственного интеллекта для фермеров разработали в Китае

В Китае ускоряется внедрение искусственного интеллекта в сфере сельского хозяйства. Одна из новейших разработок – первая в стране модель искусственного интеллекта специально для фермеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она работает на базе DeepSeek и может отвечать на вопросы по ведению сельского хозяйства и рассказывать о решениях по управлению сельхозпроизводством и анализу рынка продукции. Модель разработана компанией China Telecom и управлением сельского хозяйства и по делам сельских районов нового района Сюнъань в провинции Хэбэй.

Ян И, заместитель директора научно-исследовательского института по возрождению сельских районов компании China Telecom:

Думаю, эта система искусственного интеллекта идеально подходит для семейных фермерских кооперативов и мелких и средних фермерских хозяйств с производственными возможностями. Мелкие производители часто полагаются в первую очередь на личный опыт и традиционные знания, в то время как крупные коммерческие фермы уже используют собственные промышленные системы.