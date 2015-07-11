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Беларусь направила гуманитарную помощь в пострадавший от землетрясения Непал

11 июля 2015 13:16
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Новости Беларуси. Беларусь направила гуманитарную помощь в Непал. Груз общей стоимостью более 3 миллиардов рублей доставят транспортным самолетом.

На его борту одежда, палатки, одеяла, продукты питания, дизельные электрогенераторы. Всего около 40 тонн груза.

Александр Гончаров, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
По распоряжению главы государства был сформирован груз (питание, детская одежда, палатки, одеяла), который был согласован с принимающей стороной.
Весь мир откликнулся на помощь, были высланы гуманитарные грузы для того, чтобы люди не оказались брошенными с бедой. Республика Беларусь тоже не осталась безучастной.

В результате подземных толчков в Непале погибли более 8 тысяч человек. Землетрясения стали самыми разрушительными за последние 80 лет в регионе Южной Азии. Уничтожено несколько десятков тысяч домов. Восстановить еще необходимо более полумиллиона поврежденных строений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Александр Гончаров # Беларусь-Непал

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