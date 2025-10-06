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По меньшей мере 52 человека погибли из-за наводнений в Непале

06 октября 2025 07:18
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По меньшей мере 52 человека погибли из-за наводнений в Непале. Проливные дожди обрушились на юго-восток страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По меньшей мере 52 человека погибли из-за наводнений в Непале-2

Река Коси вышла из берегов. Сотни людей остались без крова. Спасательные службы начали поиск пропавших, однако специалисты не имеют доступа к некоторым районам. Непогода вызвала оползни, которые привели к перекрытию дорог и разрушению мостов. Сильные ливни нарушили и внутреннее авиасообщение. Международные рейсы пока выполняются в обычном режиме.

# Природные катаклизмы

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