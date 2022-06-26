Практически 10 тысяч лифтов за 7 лет. За счёт чего «Могилёвлифтмаш» так успешно работает на российском рынке?
За подтверждениями, что белорусско-российские договоренности работают, далеко ходить не надо, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Анастасия Ярощик-Корниенко отправилась в Санкт-Петербург, чтобы изучить, не развели ли нас санкции по разным экономическим берегам и какие экономические маршруты впереди.
Новые высоты осваивает и совместное предприятие по производству лифтов в пригородном Колпино. Идти на российском рынке вместе «Могилевлифтмаш» и дилерская компания решили несколько лет назад. Небольшое производство «Невский лифт» сократило расходы на логистику. Дешевле конечный продукт, а значит еще конкурентоспособнее.
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Антон Влесков, коммерческий директор предприятия «МЛМ Невский Лифт» (Россия):
Совместные предприятия – это всегда выгода, причем для обоих производителей. Мы стараемся присутствовать на всех сегментах этого рынка. Это и замена отработавшего лифтового оборудования. Это и, конечно, новое строительство. Это и больничные лифты, это поликлиники, это объекты социального значения. Также мы поставляем оборудование для каких-то коммерческих структур, промышленных зданий.
Спустя время совместный опыт оказался не только успешным, но и востребованным. Свой производитель в тренде. Ведь пока некоторые на Западе ждут, что вот-вот наши экономики рухнут, теплые ниши их же компаний на рынках занимают отечественные производители, которые готовы дать фору по качеству и инновациям. Объемы выручки продолжают расти. За семь лет практически 10 тысяч лифтов обосновались на российских просторах.
Антон Влесков:
То есть там, где раньше присутствовали активно импортные производители, куда было практически невозможно пробиться, в данный момент у нас хорошие перспективы занять их место.
На выставке предприятия показывают одни из последних моделей. В интерьерах песчаные дюны или же однотонный, нынче модный, фиолетовый. Но это уже по желанию заказчика. В такой кабине будет всегда кристально чисто: инновационную систему дезинфекции лифта разработали белорусские конструкторы. В целом, если взять начинку, сделано максимально из собственных ингредиентов.
Елена Литецкая, помощник заместителя генерального директора предприятия «Могилевлифтмаш»:
Это время новых возможностей, предприятие максимально снизило зависимость от иностранного сырья, комплектующих и материалов. Их доля в стоимости лифта составляет не более 7 %, а все комплектующие, сырье и материалы, приобретаемые для производства лифтового оборудования, закупаются нами у предприятий Республики Беларусь и Российской Федерации. Мы сегодня можем смело заявить, что наш лифт является лифтом Союзного государства. Для беспрепятственной торговли на территории всех стран-участников ЕАЭС весь ряд производимых лифтов совсем недавно включен в Евразийский реестр промышленных товаров, что позволит, опять же, беспрепятственно торговать на рынках участников ЕАЭС.
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