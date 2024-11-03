Минск снова востребован как площадка для диалога по безопасности – Бузин

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор военных наук, профессор:

Если 10 лет назад никто даже не мог себе представить, что Соединенные Штаты не сумеют решать свою функцию в масштабах мира, то сегодня это реальность. Если еще 5 лет назад никто не хотел слушать Россию с ее предложениями, связанными с сокращением или нерасширением НАТО, то сегодня этот вопрос на повестке.

Если мы даже говорим о милитаризации, говорим о том, что в мире сегодня более 200 конфликтов реальных, и из них где-то 56-57 – те, в которых применяют оружие. Они есть, это реальность, в которой мы живем. Но уже сегодня политики, стратеги, военные приходят к мысли, что это пора заканчивать.

Обратите внимание, что на нашей земле белорусской процесс мирного урегулирования имеет уже длительную традицию. Это и Минские соглашения, которые были не нами уничтожены и порваны. Была Минская конференция по безопасности. Мы пытались на этой площадке говорить. Сегодня она опять востребована, именно эта площадка, потому что всем надоел хаос, который происходит в мире. Всем надоел диктат. И в Минске опять обсуждаем, какой должен быть мир завтра. Вырабатываем общую точку зрения, слушая всех и пытаясь услышать друг друга.