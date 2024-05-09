Белоруска спасает снесённые в Польше памятники! 26 монументов привезли в Брест

Разрушить нельзя, сохранить! Именно так и никак иначе расставляет запятые в этом предложении героиня нашего следующего репортажа. Наталья Ильницкая из Бреста утверждает: когда недальновидные политики по соседству пытаются превратить в пыль то, что свято для миллионов, самое время собирать камни.

Эта неравнодушная женщина буквально спасает от небытия и исторического беспамятства обелиски. Эти скромные памятники простые поляки когда-то за свои деньги устанавливали в благодарность красноармейцам за спасение от фашистов. Но, как выяснилось, не навсегда.