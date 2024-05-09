Белоруска спасает снесённые в Польше памятники! 26 монументов привезли в Брест
Разрушить нельзя, сохранить! Именно так и никак иначе расставляет запятые в этом предложении героиня нашего следующего репортажа. Наталья Ильницкая из Бреста утверждает: когда недальновидные политики по соседству пытаются превратить в пыль то, что свято для миллионов, самое время собирать камни.
Эта неравнодушная женщина буквально спасает от небытия и исторического беспамятства обелиски. Эти скромные памятники простые поляки когда-то за свои деньги устанавливали в благодарность красноармейцам за спасение от фашистов. Но, как выяснилось, не навсегда.
О памяти не на словах, а на деле – благородном, бескорыстном и очень человечном – репортаж Кристины Протосовицкой в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У камня нет души. А может ли в нем тогда жить память? У брестчанки Натальи Ильницкой уже есть ответ. Авантюрой, не иначе, назовешь то, что ей удалось сделать, когда никто не верил. 26 памятников советским воинам, снесенных в польских городах и деревнях, привезли в Брест. В музей под открытым небом.
Наталья Ильницкая, предприниматель, создатель «Аллеи памяти»:
Это памятник советским воинам, летчикам, погибшим в первый день войны. Мы его привезли очень разрушенным. Собирали по частям. Все памятники были установлены за деньги мешканцев, жителей тех городов, в которых они были установлены.
В годы Великой Отечественной войны в боях за Польшу погибло более 600 тысяч советских солдат. В благодарность местные жители за свой счет установили памятники воинам-освободителям. В 2017 году в Польше вступил в силу закон «О декоммунизации». В стране не нашлось и свободного квадратного метра для памяти о подвиге.
Кадры бульдозеров у мемориалов заставили Наталью Ильницкую действовать. Сотни писем, запросов, переговоры с воеводствами – до 3 месяцев борьбы за каждый монумент. Разрушенные, разбитые – их находили на свалках и задворках, чтобы спасти.
Наталья Ильницкая:
Сюда приезжают поляки, возлагают цветы, лампадки. И когда мы забираем памятники, мы говорим, где они будут находиться. Поэтому поляки приезжают и даже говорят: он у вас в лучшем состоянии, чем был у нас. Простые поляки, конечно, не хотят сноса памятников. Но есть решение властей.
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