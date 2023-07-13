Белоруска София Рустамова набрала 66 из 70 возможных баллов на детском конкурсе «Славянского базара»

Новости Беларуси. Торжественная церемония начала «Славянского базара» пройдет сегодня, 13 июля, вечером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На главной сценической площадке – в Летнем амфитеатре – соберутся любимые артисты, ансамбли, хореографы, арт-группы. И тысячи зрителей, которые едут в Беларусь, несмотря на расстояние.

Четверг особенно насыщен мероприятиями. На аллее зажжется новая звезда. Специальную награду Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию» вручат заслуженной артистке Елене Спиридович. Удивит фест уличного искусства. Мастер-классы художников, интерактивное представление, шоу бразильских барабанов и мыльных пузырей. Сразу три спектакля представят театральные коллективы Беларуси и России.

– Атмосфера – это самое главное.

– Мы ходим и наслаждаемся.

Я родилась в Витебске, но живу сейчас в Америке. И раз в четыре года у меня получается приезжать сюда, в Витебск. Всегда наслаждаюсь «Славянским базаром».

Руслан Алехно, заслуженный артист Беларуси:

Как символ василек, так и символ – «Славянский базар». Это же не просто василек, а символ силы, счастья, мужества, добра, любви, объединения. И фестиваль «Славянский базар» объединяет. Объединяет культуру, традиции, ценности вне зависимости от конфессии, вероисповедания и национальности.