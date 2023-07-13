Вечером 13 июля в Витебске пройдёт торжественное открытие «Славянского базара»

Новости Беларуси. Город, который постоянно становится лучше, красивее и комфортнее, приглашает на фестиваль, который с каждым годом все ярче и интереснее. «Славянский базар в Витебске». Торжественная церемония начала – сегодня, 13 июля, вечером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Девиз форума «Через искусство – к миру и взаимопониманию» снова актуален как никогда. Об этом говорил Александр Лукашенко, открывая фестиваль в 2022 году. Более четверти века он проводится под патронажем Президента и принимает гостей со всех континентов. А всего через полдня позывные, в которых сливаются воедино любимые песни в исполнении по-настоящему народных артистов, аплодисменты самой душевной, искренней и открытой публики вновь прозвучат в знаменитом амфитеатре, возвещая об открытии 32-й раз.