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Вечером 13 июля в Витебске пройдёт торжественное открытие «Славянского базара»

13 июля 2023 07:55
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Новости Беларуси. Город, который постоянно становится лучше, красивее и комфортнее, приглашает на фестиваль, который с каждым годом все ярче и интереснее. «Славянский базар в Витебске». Торжественная церемония начала – сегодня, 13 июля, вечером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вечером 13 июля в Витебске пройдёт торжественное открытие «Славянского базара»-1

Девиз форума «Через искусство – к миру и взаимопониманию» снова актуален как никогда. Об этом говорил Александр Лукашенко, открывая фестиваль в 2022 году. Более четверти века он проводится под патронажем Президента и принимает гостей со всех континентов. А всего через полдня позывные, в которых сливаются воедино любимые песни в исполнении по-настоящему народных артистов, аплодисменты самой душевной, искренней и открытой публики вновь прозвучат в знаменитом амфитеатре, возвещая об открытии 32-й раз.

Ночью в Витебске торжественно подняли флаг «Славянского базара». Возле амфитеатра прогремели залпы салюта.

# Славянский базар в Витебске-2023 # общество # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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