Белоруска, сбежавшая из охваченного войной Йемена: Убивают у дома, и не знаешь, кто за кого. А в Беларуси непривычно тихо

В Йемен прибыл первый рейс Международного комитета Красного Креста. На борту самолета - команда врачей, медицинское оборудование, медикаменты. Жертвами конфликта, который обострился 2 недели назад, по разным данным, стали от 600 до более 1000 человек. Число раненых составляет несколько тысяч. Четверть миллиона покинуло страну, в том числе 31 гражданин Беларуси.

Из Йемена эвакуируются граждане многих стран, оказавшиеся там временно или временно, или постоянно проживающие. И белоруски, попавшие на Аравийский полуостров в результате замужества, спешно покидают охваченную войной страну. С одной из них встретилась наш корреспондент Татьяна Ревизоре.

Лейла Аль-Кусейс Саллах, переселенец из Йемена:

Начиналась война, нельзя было выходить из дома, потому что всегда стреляли и тебя могли убить в любой момент, если на улице стоишь. В городе, где я жила, все бомбили. Представьте: под кроватью сидишь и там стреляют. Боишься, чтобы что-нибудь ни случилось с тобой и детьми. Электричества нет, воды. Стреляли, убивали, человека возле моего дома порезали. Все по себе, каждый думает, как убежать. Этот убивает этого, и не знаешь, кто с кем.

Пули, свистящие сейчас над Йеменом, отрекошетили и в некогда мирную жизнь ее семьи. Лейла жила в Адене вместе с мужем и тремя детьми. Супруг работал инженером, она преподавала английский. Не так давно въехали в новый дом, на месте которого, скорее всего, уже руины былого благополучия.

Лейла Аль-Кусейс Саллах, переселенец из Йемена:

Много чего осталось: дом, машина, жизнь, моя работа там, деньги. Все там мое осталось.

Но остались нити, ведущие за пять тысяч километров. Родилась Лейла в Беларуси. Именно здесь познакомились и поженились ее родители, а уже затем уехали на родину отца – в Йемен. Спустя четверть века мать вместе с братьями нашей героини вернется в Вилейку. Туда из полыхающего Адена отправится и семья Лейлы. Времени на сборы не было, а на кону стояли жизни.

Лейла Аль-Кусейс Саллах, переселенец из Йемена:

Даже все документы забыли. Когда поднимались на корабль, там бомбили возле нас корабль. Очень сильно стреляли, мы падали на корабль.

Теперь она и ее семья в безопасности, но в Адене остались родные и близкие. За них Лейла молится каждый день и не перестает надеяться, что в истерзанной стране наступит покой.

Ситуация в Йемене обострилась, когда власть захватили хуситы. Мятежники вынудили президента объявить об отставке.

Накала обстановка достигла в конце марта: международная коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию «Буря решимости», направленную против повстанцев.

Лейла Аль-Кусейс Саллах, переселенец из Йемена:

Все виноваты в ситуации этой, потому что каждый хочет себе в карман. А остальные люди, бедные – в середине.

В Беларуси они неделю. И жизнь здесь семье придется начинать едва ли не с чистого листа. Сейчас Лейла, ее муж и дети живут в «однушке» ее матери. Но острее, чем вопрос квартирный, стоит вопрос документальный. И здесь уставшая от войны женщина надеется на понимание.

Лейла Аль-Кусейс Саллах, переселенец из Йемена:

Надо мне помощь, чтобы собрать документы. Паспорт кончился, детям паспорт нужен, мужу. Желаю всего хорошего. Если все будет хорошо с бумагами, если найду квартиру, работу, конечно, все будет отлично. Все, что помню про Беларусь – очень хорошо. Слышала, что помогали много украинцам. Всего хорошего ожидаем от президента. Слышала, что он хороший человек.

Возможно, дорога жизни неслучайно привела ее именно на родину. А пока Лейла учится не оглядываться и не вздрагивать от звуков рвущихся снарядов.