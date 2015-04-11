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  • 28 дней до Великой Победы: 11 апреля 1945 года в полосе Карпат наши войска вместе с чехословацкими и румынскими заняли город и железнодорожную станцию Святой Мартин

28 дней до Великой Победы: 11 апреля 1945 года в полосе Карпат наши войска вместе с чехословацкими и румынскими заняли город и железнодорожную станцию Святой Мартин

11 апреля 2015 17:40
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Новости Беларуси. 28 дней до Великой Победы. Наш телеканал продолжает обратный отсчет до главной исторической даты 20 века. 11 апреля 1945 года в полосе Карпат наши войска вместе с чехословацкими и румынскими заняли город и железнодорожную станцию Святой Мартин. А в Вене войска 3-го украинского фронта, форсировав Дунайский канал, овладели юго-восточной половиной городского района расположенного между каналом и рекой Дунай.

Мы продолжаем вспоминать те страшные годы войны, погружаясь в истории очевидцев, историков и ветеранов. В Беларуси же дату 11 апреля 1944 года связывают с подвигом летчика Александра Мамкина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Шпаковская, сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
Фашисты задумали детей из детского дома в Полоцке переправить в лагерь для детей-доноров. Об этом узнали жители города, обратились к партизанам. Детей переправили к партизанам, но надо было переправить деток на большую землю. И тогда в числе тех летчиков, которые спасали детей, был и Александр Петрович Мамкин. Это было в ночь с 11 на 12 апреля далекого 1944 года. И когда пересекали линию фронта, самолет был подбит. У летчика Мамкина заживо горели и руки, и ноги, на детях дымилась одежа. Но он успел посадить самолет, успел спросить: «Дети живы?». Ему сказали, что живы, и он потерял сознание. Умер в госпитале 17 апреля 1944 года, не приходя в сознание. А дети, которых он спас, помнят о нем до сих пор.  

# общество # Беларусь помнит # Татьяна Шпаковская

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