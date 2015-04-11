Благодаря «прямым телефонным линиям» дети вернулись домой, а отец стал на путь исправления

Новости Беларуси. Когда на любой вопрос есть ответ. Во всех регионах Беларуси чиновники 11 апреля вновь вышли на телефонную связь с населением. Представители власти уже в 12-ый раз отвечали на вопросы белорусов. И такой метод общения с чиновниками себя оправдывает. Как правило, за день поступает более десятка обращений.

Эффективность прямых телефонных линий Александр сегодня может оценить по достоинству, хотя лично туда не обращался. Звонок, который изменил жизнь его семьи, поступил от соседей. Они просто устали от того, что происходило на их лестничной площадке. Квартира мужчины была настоящим притоном — сомнительные гости, шум, а санитарные условия жилья их соседа оставляли желать лучшего. Неудивительно, что после звонка дети Александра оказались в приюте. Уже в третий раз.

Александр Ханевский:

Вел пьяный образ жизни, на детей внимания не обращал, они жили, можно сказать, сами по себе. Притоны собирались, пили постоянно, жена дома не ночевала. Я стал на путь исправления.

Звонок с жалобой в администрацию мог обернуться для отца последней точкой, стал — отправной. Мужчина на этот раз твердо решил проститься с привычным образом жизни, поэтому в его квартире начались изменения: в холодильнике появились продукты, исчезла грязь. А главное — в дом вернулись дети.

Артем Ханевский:

Папа изменился, когда были каникулы, мы ходили на шашлыки, он нам купил два компьютера, планшет.

Юлия Матяш, СТВ:

Благополучный исход гарантирован практически любой проблеме, поступающей на горячую линию. Результат очевиден: будь то светящиеся от счастья дети или светящаяся улица.

Ночью на улице Красная Слабода в Шклове отключилось уличное освещение. Утром первым делом Валентина Сощик набрала номер прямой линии в райисполком. Аварийная бригада устранила неполадку уже через 30 минут после звонка пенсионерки. Такой оперативности, признается Валентина Петровна, даже не ожидала.

Валерий Гузов, заместитель председателя Шкловского районного исполнительного комитета:

Те небольшие проблемы, которые возникают у нашего населения, мы в состоянии решать оперативно. И наша главная задача – работать на опережение.

Жителям Добруша, города с глубокими христианскими традициями 11 апреля не до жалоб. Люди заняты приготовлениями к светлому празднику Пасхи. По крайней мере, именно с этим связывают отсутствие звонков на прямую линию в райисполкоме. Единственное обращение, поступившее сегодня, и то связано с предстоящими религиозными событиями.

Геннадий Мальцев, заместитель председателя Добрушского райисполкома:

Единственный звонок тоже связан с этой тематикой — Пасхой. Это движение автотранспорта. Интересовалась женщина, как будет идти пассажирский транспорт к церкви на Пасху и на Радуницу. Эта схема уже отработана годами.

С начала проведения традиционных «прямых линий», а их было уже 12, на связь с представителями власти вышли тысячи жителей страны. Как показывает практика, такой диалог, приносит результат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.