70 лет Победы: репортаж о почти 100-летних участниках боев, об открытии новых имен героев и жертв, и попытках искупить вину предков

Боль и тревогу до сих пор вызывает другая война – самая катастрофическая в истории человечества. 70 лет Победы уже меньше, чем через месяц отметит воевавший мир. Об участниках боев, которым уже под 100 лет, о тех, кто открывает новые имена героев и жертв, и как пытаются искупить вину предков, рассказывает наш корреспондент Яна Шипко.

В элегантном штатском костюме сразу и не скажешь, что Сергей Яковлевич – обладатель не только джентльменских манер, но и генеральских погон. Выдает ветерана военная выправка. Да и к своему солидному возрасту (91 год) ветеран относится с юмором.

Сергей Новиков, ветеран Великой Отечественной войны:

Я старше, чем этот пулемет. Это 1927 года, а я 1924-го.

Этот пулемет, прежде чем попасть в руки милиции, все послевоенные годы пылился на чердаке частного дома в Гомельской области. 70 лет спустя ветеран с нескрываемым волнением вновь прикасается к фронтовому оружию.

С первого взгляда Сергей Яковлевич подтверждает версию специалистов: это потомок знаменитого пулемета «Максим». Только эта модификация устанавливалась на самолетах.

Сергей Новиков, ветеран Великой Отечественной войны:

С этим кожухом как раз воздушный поток охлаждал. Предназначен был для авиации.

Он хотел стать летчиком, но прежде чем мечта сбылась, почти всю войну пришлось пройти с ПТРом. Своими глазами видел и Курскую битву, и встречу союзников на Эльбе.

Во время крупнейшего во Второй мировой танкового сражения на Курской дуге почувствовал, как буквально дрожит земля. Но содрогнуться заставили и врага – дали гитлеровцам жару.

Сергей Новиков, ветеран Великой Отечественной войны:

Лежишь, когда они идут, земля шевелится, всем телом это чувствуешь. Максимум могу на 200 метров подпустить ее, ведь потом раздавит меня. Попробовал из этого ружья, а потом у человека мандраж остается, прицеливаешься, а и земля дрожит, и сам дрожишь. Попробуй попасть.

Если Сергей Новиков встретил войну совсем «зеленым», то Василий Мичурин, кстати, тоже пулеметчик – уже будучи Героем Советского Союза. Скоро он отметит 99-летие. Звезду Героя Советского Союза получил за подвиг еще на Финской войне. Да и всю Великую Отечественную прошел: от обороны Минска до штурма Берлина.

Василий Мичурин, ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза:

В Берлин входили с чувством, что мы их все равно разобьем. И когда прожектора осветили их территорию, когда двинулись наши танки, когда за танками двинулась пехота, артиллерия, как гром был огонь.

Пока на передовой шли бои за каждый клочок земли, в концлагере на территории Германии боролась за жизнь 10-летняя Алина. 70 лет спустя Алина Николаевна со слезами рассказывает свою и в то же время общую историю обреченных на смерть, но чудом выживших узников.

Алина Знарко, малолетняя узница:

Когда мы пришли и увидели свою деревню, озеро, мы целовали землю.

Рубен Бивальд, волонтер (Германия):

Особенно для меня интересно увидеть нашу историю с другой стороны. Мы, конечно, выучили в школе, что нацисты были жестокие, а слышать настоящие истории – очень хорошие впечатления.

Рубен и Мари – волонтеры из Германии.

Девушка приехала на год в Беларусь в рамках международной акции «Искупление». Участники этого проекта каждый год отправляются в пострадавшие от оккупации страны.

Мари помогает белорусским бабушкам по хозяйству и работает в детском хосписе в Боровлянах.

Мари Глиссманн, волонтер (Германия):

Кроме Минска я была и в деревнях. Беларусь – прекрасная страна. Работа приносит мне удовольствие, я многому учусь и по-другому смотрю на Вторую мировую войну. А что мне особенно нравится, так это сердечное и дружелюбное ко мне отношение.

Сегодня Мари и Рубен помогают бабушкам изучать немецкий язык.

Пока белорусские бабушки учатся «шпрэхать» по-немецки, Андрэ Бём удивляет чистейшим белорусским. Сначала немецкого филолога увлекла белорусская литература, а потом захотелось выучить язык ее авторов. Кстати, безупречная родная мова покорила и жену Елену.

О военной истории своей семьи Андрэ знает совсем не много.

Андрэ Бём, преподаватель Гродненского государственного университета им. Янки Купалы:

Я даўно бачыў стары фотаздымак дзеда па бацькоўскай лініі дзесьці 1945 года ў ваенай форме. На жаль, я не ведаю, чым ён займаўся на вайне, дзе ён ваяваў. Ваеная форма, у якую ён апрануты, пазбаўлена фашысцкіх сімвалаў.

А пока судьба привела в Беларусь, Андрэ прокладывает маршруты для немецких туристов по нашей стране. Путеводитель по Беларуси на немецком скоро выпустит берлинское издание. Знаковые военные мемориалы автор-составитель, конечно, тоже не обошел.

Андрэ Бём, преподаватель Гродненского государственного университета им. Янки Купалы:

Вельмі люблю падарожнічаць па Беларусі, адкрываць новыя мясціны. Брэстская крепасць, Хатынь, канешне, вельмі важнае месца.

Деревня Лесины повторила трагическую судьбу Хатыни.

Геннадий Кривец:

Здесь дорога шла, как раз немцы приехали, всех окружили, спалили. Детей даже бросали в колодец. А раньше деревня до самого леса простиралась.

Долгие годы на этом месте стоял безымянный мемориал. Погибли здесь и родственники Геннадия Николаевича. Именно он благодаря кропотливой работе в архивах восстановил список погибших жителей – 136 имен.

Геннадий Кривец:

Теперь каждый родственник, который помнит и знает, что его родственники были тут сожжены, может прийти и помянуть своих предков.

«Тростенец», наряду с «Освенцимом», один из четырех крупнейших лагерей смерти в Европе. Уничтожено здесь более 200 тысяч человек. А до сих пор на этом месте был только скромный обелиск.

Капсулу с посланием потомкам на месте будущего мемориального комплекса заложили прошлым летом. Врата памяти 10-метровой высоты откроют ко Дню Победы.

Галина Ивановна очень ждет этого события. Увековечить память погибших там – ее мечта. Женщина даже пять миллионов на строительство мемориала пожертвовала, планирует и еще перечислить. Ведь в этом лагере смерти погибли мать и бабушка ее супруга, а оставшийся без семьи 4-летний мальчик чудом выжил.

Галина Подскребко:

30 млн не пришли домой, не постучали в дверь, не обняли своих любимых. Как к этому можно относиться по-другому?

А тем временем в Тростенце молодежь высадила яблоневый сад. И неспроста. Яблоневый цвет – новый символ Победы. Его представили на последнем съезде молодежи. Бутоньерки ко Дню Победы теперь мастерят по всей стране, а логотип на упаковках планируют разместить белорусские производители. Так к 70-летию Великой Победы вновь зацветет яблоневый цвет на груди ветеранов рядом с боевыми наградами. Так же, как в мае победного 45-го, когда цвели сады и встречали с цветами победителей.