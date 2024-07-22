ГПК Беларуси: на западной границе страны идет милитаризация

Председатель Государственного пограничного комитета Константин Молостов заявил в эфире телеканала ОНТ о сложной миграционной ситуации на западных рубежах Беларуси.

«Обстановка на западных рубежах сложная в связи с сильным нарастанием милитаризации приграничья со стороны сопредельных государств», – сказал он.

Молостов заметил, что эта проблема сложилась из-за того, что Европейский союз не выполняет своих обязательств по обеспечению мигрантов политической защитой и работой. Вместо этого мигрантам, ищущим убежище в странах Балтии и Польше, угрожает принудительная высылка.