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ГПК Беларуси: на западной границе страны идет милитаризация

22 июля 2024 08:02
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Председатель Государственного пограничного комитета Константин Молостов заявил в эфире телеканала ОНТ о сложной миграционной ситуации на западных рубежах Беларуси.

«Обстановка на западных рубежах сложная в связи с сильным нарастанием милитаризации приграничья со стороны сопредельных государств», – сказал он.

Молостов  заметил, что эта проблема сложилась из-за того, что Европейский союз не выполняет своих обязательств по обеспечению мигрантов политической защитой и работой. Вместо этого мигрантам, ищущим убежище в странах Балтии и Польше, угрожает принудительная высылка.

# Государственная граница Беларуси # общество

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