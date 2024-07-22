Вадим Елфимов: никто из стран Запада не хочет знать, кто же взорвал «Северный поток»

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Знание – сила! А незнание? Может, для кого-то это тоже сила? Иначе как объяснить, что никто из стран Запада не хочет знать, кто же взорвал «Северный поток».

США делают вид, что они тут ни при чем, хотя Байден еще загодя хвастался, причем публично, что он устранит российские газопроводы. Швеция и Германия уже закрыли свои «национальные» расследования того, кто же взорвал «Северный поток». Впрочем, это было предсказуемо. Можно было и не начинать псевдорасследований – Западу правда не нужна. Он и так ее знает.

Шило в мешке не утаишь. Не спрячешь его и на дне Балтийского моря. Весь мир знает, кто виновен в подрыве «Северного потока», но, как говорилось в одном старом фильме: «Это нога, у кого надо нога!» И все делают вид, что теряются в догадках. Что еще раз подтверждает, кто именно повинен – будь это кто-то другой, все дружно тут же раскрыли бы правду. В общем, на Западе якобы не доверяют заявлениям России, делая вид, что от взрывов пострадала только она одна, а не сам Запад. И все продолжают ждать того самого неопровержимого свидетеля, который, будто в суде, выложит самые неопровержимые доказательства. Их, вроде бы, уже выдал общественности Сеймур Херш. Но кто он такой? Пусть и честный, пусть и осведомленный, но всего лишь журналист. А необходимо свидетельство кого-то из политической верхушки, кто вхож в круги власти, кто не просто расследует и догадывается, а точно знает. Но все они молчат! Будто в рот набрали «газифицированной» балтийской воды. Вот и Трамп не назвал виновного. Впрочем, будучи умным политиком, он сделал это так, что его публичное «отрицание» оказалось самым точным и неопровержимым подтверждением и указанием.