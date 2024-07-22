Вадим Елфимов: никто из стран Запада не хочет знать, кто же взорвал «Северный поток»

Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».
Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».
Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Знание – сила! А незнание? Может, для кого-то это тоже сила? Иначе как объяснить, что никто из стран Запада не хочет знать, кто же взорвал «Северный поток».
США делают вид, что они тут ни при чем, хотя Байден еще загодя хвастался, причем публично, что он устранит российские газопроводы. Швеция и Германия уже закрыли свои «национальные» расследования того, кто же взорвал «Северный поток». Впрочем, это было предсказуемо. Можно было и не начинать псевдорасследований – Западу правда не нужна. Он и так ее знает.
Шило в мешке не утаишь. Не спрячешь его и на дне Балтийского моря. Весь мир знает, кто виновен в подрыве «Северного потока», но, как говорилось в одном старом фильме: «Это нога, у кого надо нога!» И все делают вид, что теряются в догадках. Что еще раз подтверждает, кто именно повинен – будь это кто-то другой, все дружно тут же раскрыли бы правду. В общем, на Западе якобы не доверяют заявлениям России, делая вид, что от взрывов пострадала только она одна, а не сам Запад. И все продолжают ждать того самого неопровержимого свидетеля, который, будто в суде, выложит самые неопровержимые доказательства. Их, вроде бы, уже выдал общественности Сеймур Херш. Но кто он такой? Пусть и честный, пусть и осведомленный, но всего лишь журналист. А необходимо свидетельство кого-то из политической верхушки, кто вхож в круги власти, кто не просто расследует и догадывается, а точно знает. Но все они молчат! Будто в рот набрали «газифицированной» балтийской воды. Вот и Трамп не назвал виновного. Впрочем, будучи умным политиком, он сделал это так, что его публичное «отрицание» оказалось самым точным и неопровержимым подтверждением и указанием.
Вадим Елфимов:
Дональд давал интервью самому популярному американскому журналисту Такеру Карлсону. Тот, кстати, так обрисовал ситуацию со свободой слова в Америке: «Из-за предъявленных обвинений и судебных разбирательств Дональд Трамп может быть лишен своего права на свободу слова. Думаю, невозможно себе вообразить более масштабного вмешательства в выборы, более масштабной и более агрессивной атаки на нашу демократию, чем эта попытка заткнуть рот кандидату в президенты». И как бы намекая Дональду Трампу, что, возможно, интервью ему – это последняя возможность сказать правду, Карлсон адресовал экс-президенту самый важный и жгучий вопрос: «Кто взорвал «Северный поток?»
Вот что ответил самому популярному ведущему самый популярный американский политик. «Я не хочу неприятностей для своей страны, поэтому я не отвечу на вопрос: кто подорвал «Северный поток». Могу только сказать, кто этого не совершал – это Россия».
Данный ответ с двойным, но при этом совершенно точным и честным смыслом. С одной стороны, Трамп отрицает, что виновата Россия. Но с другой стороны, Дональд четко указывает, что правда, которую он знает, может навредить Соединенным Штатам. А это значит, что виновны Штаты и персонально – президент Джо Байден. У дипломатов есть такое умение – говоря, ничего не сказать. Дональд Трамп сделал наоборот – ничего не говоря, он сказал все.
Вадим Елфимов: «Путин своим визитом в Пхеньян возвращает Америку в реальность» – подробности здесь.