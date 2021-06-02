Белорус Олег Новицкий впервые вышел в открытый космос

Новости Беларуси. Уроженец Беларуси Олег Новицкий впервые вышел в открытый космос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместе со своим напарником, россиянином Петром Дубровым, для которого это также первый опыт работы за пределами МКС, космонавт подготовит станцию к прибытию нового модуля.

За 7 часов им предстоит выполнить несколько задач. В частности, заменить панель регулятора расхода жидкости в системе модуля «Заря». Запланирована также установка оборудования для научных экспериментов.