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Белорус Олег Новицкий впервые вышел в открытый космос

02 июня 2021 10:36
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Новости Беларуси. Уроженец Беларуси Олег Новицкий впервые вышел в открытый космос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместе со своим напарником, россиянином Петром Дубровым, для которого это также первый опыт работы за пределами МКС, космонавт подготовит станцию к прибытию нового модуля.

Белорус Олег Новицкий впервые вышел в открытый космос-1

За 7 часов им предстоит выполнить несколько задач. В частности, заменить панель регулятора расхода жидкости в системе модуля «Заря». Запланирована также установка оборудования для научных экспериментов.

Белорус Олег Новицкий впервые вышел в открытый космос-4

Ученые намерены изучить влияние открытого космоса на различные микроорганизмы. В ходе этой миссии ожидается три подобных испытания. Белорус Олег Новицкий возглавляет эту работу.

# Космос # общество # Олег Новицкий # Пётр Дубров # Фотофакт

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