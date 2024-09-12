В Минске открылся новый центр обслуживания клиентов «Мингаза»

Подарки ко Дню города начинает получать Минск. Новый центр обслуживания клиентов предприятия «Мингаз» торжественно открыли в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здание, которому уже 90 лет, было полностью реконструировано: укрепили фундамент, демонтировали перекрытия и кровлю. Упор сделали на технологичность: установлена система «умный дом», которая позволяет быстро и качественно обслуживать клиентов. На первом этаже специалисты готовы принять более 70 человек одновременно. На втором разместился контакт-центр. Все рабочие места оснащены планшетами с необходимыми сервисами. Обслуживание одного клиента занимает максимум 12 минут.

Алексей Кушнаренко, министр энергетики Беларуси: Здесь применены самые передовые технологии, программные комплексы, которые в основном мы изготавливаем собственными силами. Плюс это, безусловно, мировой опыт, который есть в сфере обслуживания населения. Этот центр призван быстро и качественно решать все вопросы, которые входят в компетенцию газоснабжающих организаций.

Вадим Шолоник, генеральный директор УП «Мингаз»:

Самый главный вопрос, который возникает у клиента, это задать вопрос и получить ответ здесь и сейчас. Используя сегодняшние современные возможности контакт-центра, программных продуктов, у нас и получается при первом телефонном звонке, при первом контакте клиенту дать всеобъемлющую информацию.

Открытие нового центра улучшит качество обслуживания потребителей газа и повысит комфорт для минчан. Условия, созданные здесь, позволяют людям быстро и эффективно получать услуги.