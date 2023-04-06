Белорус из глубинки снял видео про детство и взорвал TikTok. Побывали в гостях у знаменитого Юрки

Ну каго там яшчэ прынясло? О, и к кому такая красивая дама? Проходите, конечно, пожалуйста.

А тут вот с роддома его забираем. Тут участвовал в каких-то соревнованиях

– А кто это?

– Уже и до дома баб своих водишь?

– Так это ж Светка, супруга моя, пришла.

– Женщина, ну что же вы ревнуете? Мы про вашего Юрку кино снимать приехали.

– Про Юрку? Так он в школе, яшчэ не пришел.

Вероника Макаревич, ведущая:

Миллионы просмотров и целая армия поклонников. Как простой парень из белорусской глубинки покорил TikTok? Узнали из первых уст.

– Елки-палки, когда надо, все на зло… Уже 15 минут как все идет. Света! Иди сюды быстрее. Зламала своими сериалами, «Клонами».

– Ну что ты уже горлопанишь? Что ужо нарабілася?

– Что-что? Зламала?

– Я уже виновата, зламала. Возьми постукай, может, заробіць.

– Умная такая, ага. Света! Иди, гляди! Показывают! Бягом!

– И что, будут показывать сейчас Юрку? Не переключай!

Инженер и студент Академии авиации в прошлом, сегодня звезда интернета. Юрий Максимчик – один из самых популярных TikTok-блогеров в нашей стране, а еще гостеприимный хозяин и душевный собеседник!

Юрий Максимчик, блогер:

Было классным детство. Я не жалею, что я вырос, родился в деревне. Это время крутое было. Особенно летом, когда три месяца каникул: речка, дискотеки. А у нас еще в деревне есть пионерский лагерь «Чайка». Мы постоянно ходили туда. Снимать видео Юрию нравилось всегда. А вот о том, что когда-то станет популярным, наш герой и не задумывался.

Юрий Максимчик:

Мы с Сашкой, дочкой, были дома одни. Я такой думаю: дай-ка, я попробую поприкалываться, что-нибудь записать, ролик, как мама в детстве ругала, когда кашу не хочешь есть, котлету. Самая страшная фраза в детстве была «тебя мама искала». Я думал, просто так в редакторе побалуюсь, покажу жене, мы посмеемся и все, его удалим. Я показываю ей, жена говорит: ну вообще классно, давай закинем в ТикТок, покажем друзьям, и ты его удалишь. 1 мая будет ровно год, как появилась в TikTok семья.

Тот случай, когда риск оправдан. Уже на следующее утро судьбоносный ролик набрал более 100 тысяч просмотров и сотни комментариев. С этого и начался путь будущего актера. Среди главных фанатов творчества – любимая дочь. Саша не только восхищается талантом папы, но и сама принимает активное участие в съемках.

А тебе нравится ролик, где ты снималась? Да? Постоянно пересматриваем. Обычно, когда на телефоне ее снимешь, сфоткаешь, кричит: все, удаляй, мне это не нравится! А ее ролик она готова смотреть хоть 100 раз. Кстати, каждый герой остросюжетной драмы имеет свой реальный прототип. Все юмористические сюжеты основаны на историях из жизни.

Юрий Максимчик:

Это на самом деле моя мама Светлана Николаевна, папа Алексей Александрович и я, Юрка. Но есть видосики в сюжетах, которые были не только в моей семье, но были у моего друга Эдика, одноклассника, истории из его семьи. Но я это показываю, как в своих. Портал в прошлое, не иначе. Душевная музыка и теплая домашняя атмосфера напомнят о беззаботном детстве.

Юрий Максимчик:

Плюс эта трасянка, она тоже цепляет. На самом деле я долго искал, что снимать и как снимать, как стать популярным. Все так просто, ничего не надо было искать, оно всегда было со мной: трасянка моя, деревня, в которой я вырос, мои родители. Надо снимать не все подряд, а в каком-то одном направлении. И больше показывать себя на роликах, быть в кадре. Никаких сценариев и подготовки. Полный экспромт. Родилась идея – надо воплотить. Снять удается с первого дубля.

Юрий Максимчик:

Я получаю удовольствие, когда я редактирую ролик. Бывает, сделаю ролик какой-то классный, я его смотрю, он классно залетает, думаю – это мой самый любимый ролик, там душа была вложена, текст такой классный. Потом записываю новый, думаю: не, вот этот любимый. Инженер на работе, заботливый папа в стенах родного дома и популярный блогер в Сети. В чем секрет успеха?

Юрий Максимчик:

Как-то все успеваю, но, допустим, у меня есть классная идея по поводу ролика, я хочу снять, уже полностью продумал, что и как там будет. Если надо куда-то ехать, я уже сам не свой, потому что у меня в голове только ролик. Я пока не сниму этот ролик, не успокоюсь. Бывает такое, что я вспоминаю какую-то жизненную ситуацию, а бывает такое, что еду допустим в машине и у меня заиграла какая-то песня определенная – все, у меня под эту песню рождается классный сюжет. И я эту музыку накладываю на видео.

Талантливый человек талантлив во всем. Однажды Юрий вместе с другом записал собственный хит. Юрий Максимчик:

Он мне говорит: Юрка, есть музыка классная, как раз под твой стиль написали, надо срочно придумать текст песни и успеть до Нового года. Слова песни мне написала Люба, я скинул Олегу. И записали эту песню. Мы там побалдели, посмеялись. И хоть сегодня это лишь короткие ролики для TikTok, возможно, в будущем талантливый блогер снимет целый сериал о жизни папы Леши, мамы Светы и сына Юрки.

Малы вообще молодец. Хлопцы, дзеўкі, бачылі? Весь у бацьку. Я гаварыў: молодец, молодец, все снимай, что мы тут дома робім. Хай знаюць, какая мама у нас хорошая.

Юрка такі молодец, такі красивы. Вот по телевизору уже показали. Як я в молодости. Тоже была такая актерка. Не то што гэты бацька. Юрка весь у мяне. А можно привет передать? Пользуясь случаем, хочу передать привет маме, бабушка Валя, тебе большой привет. Подружкам: Надя, Рытка, вам тоже большой привет. Вот, па телевизору паказваюць.