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Белорус из глубинки снял видео про детство и взорвал TikTok. Побывали в гостях у знаменитого Юрки

06 апреля 2023 15:52
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Ну каго там яшчэ прынясло? О, и к кому такая красивая дама? Проходите, конечно, пожалуйста.

Белорус из глубинки снял видео про детство и взорвал TikTok. Побывали в гостях у знаменитого Юрки-1

А тут вот с роддома его забираем. Тут участвовал в каких-то соревнованиях

Белорус из глубинки снял видео про детство и взорвал TikTok. Побывали в гостях у знаменитого Юрки-4

А кто это?
– Уже и до дома баб своих водишь?
– Так это ж Светка, супруга моя, пришла.
– Женщина, ну что же вы ревнуете? Мы про вашего Юрку кино снимать приехали.
– Про Юрку? Так он в школе, яшчэ не пришел.

Белорус из глубинки снял видео про детство и взорвал TikTok. Побывали в гостях у знаменитого Юрки-7

Вероника Макаревич, ведущая:
Миллионы просмотров и целая армия поклонников. Как простой парень из белорусской глубинки покорил TikTok? Узнали из первых уст.

Белорус из глубинки снял видео про детство и взорвал TikTok. Побывали в гостях у знаменитого Юрки-10

Елки-палки, когда надо, все на зло… Уже 15 минут как все идет. Света! Иди сюды быстрее. Зламала своими сериалами, «Клонами».
– Ну что ты уже горлопанишь? Что ужо нарабілася?
– Что-что? Зламала?
– Я уже виновата, зламала. Возьми постукай, может, заробіць.
– Умная такая, ага. Света! Иди, гляди! Показывают! Бягом!
– И что, будут показывать сейчас Юрку? Не переключай!

Белорус из глубинки снял видео про детство и взорвал TikTok. Побывали в гостях у знаменитого Юрки-13

Инженер и студент Академии авиации в прошлом, сегодня звезда интернета. Юрий Максимчик – один из самых популярных TikTok-блогеров в нашей стране, а еще гостеприимный хозяин и душевный собеседник!

Белорус из глубинки снял видео про детство и взорвал TikTok. Побывали в гостях у знаменитого Юрки-16

Юрий Максимчик, блогер:
Было классным детство. Я не жалею, что я вырос, родился в деревне. Это время крутое было. Особенно летом, когда три месяца каникул: речка, дискотеки. А у нас еще в деревне есть пионерский лагерь «Чайка». Мы постоянно ходили туда.

Снимать видео Юрию нравилось всегда. А вот о том, что когда-то станет популярным, наш герой и не задумывался.

Белорус из глубинки снял видео про детство и взорвал TikTok. Побывали в гостях у знаменитого Юрки-19

Юрий Максимчик:
Мы с Сашкой, дочкой, были дома одни. Я такой думаю: дай-ка, я попробую поприкалываться, что-нибудь записать, ролик, как мама в детстве ругала, когда кашу не хочешь есть, котлету. Самая страшная фраза в детстве была «тебя мама искала». Я думал, просто так в редакторе побалуюсь, покажу жене, мы посмеемся и все, его удалим. Я показываю ей, жена говорит: ну вообще классно, давай закинем в ТикТок, покажем друзьям, и ты его удалишь. 1 мая будет ровно год, как появилась в TikTok семья.

Белорус из глубинки снял видео про детство и взорвал TikTok. Побывали в гостях у знаменитого Юрки-22

Тот случай, когда риск оправдан. Уже на следующее утро судьбоносный ролик набрал более 100 тысяч просмотров и сотни комментариев. С этого и начался путь будущего актера. Среди главных фанатов творчества – любимая дочь. Саша не только восхищается талантом папы, но и сама принимает активное участие в съемках.

Белорус из глубинки снял видео про детство и взорвал TikTok. Побывали в гостях у знаменитого Юрки-25

А тебе нравится ролик, где ты снималась? Да? Постоянно пересматриваем. Обычно, когда на телефоне ее снимешь, сфоткаешь, кричит: все, удаляй, мне это не нравится! А ее ролик она готова смотреть хоть 100 раз.

Кстати, каждый герой остросюжетной драмы имеет свой реальный прототип. Все юмористические сюжеты основаны на историях из жизни.

Белорус из глубинки снял видео про детство и взорвал TikTok. Побывали в гостях у знаменитого Юрки-28

Юрий Максимчик:
Это на самом деле моя мама Светлана Николаевна, папа Алексей Александрович и я, Юрка. Но есть видосики в сюжетах, которые были не только в моей семье, но были у моего друга Эдика, одноклассника, истории из его семьи. Но я это показываю, как в своих.

Портал в прошлое, не иначе. Душевная музыка и теплая домашняя атмосфера напомнят о беззаботном детстве.

Белорус из глубинки снял видео про детство и взорвал TikTok. Побывали в гостях у знаменитого Юрки-31

Юрий Максимчик:
Плюс эта трасянка, она тоже цепляет. На самом деле я долго искал, что снимать и как снимать, как стать популярным. Все так просто, ничего не надо было искать, оно всегда было со мной: трасянка моя, деревня, в которой я вырос, мои родители. Надо снимать не все подряд, а в каком-то одном направлении. И больше показывать себя на роликах, быть в кадре.

Никаких сценариев и подготовки. Полный экспромт. Родилась идея – надо воплотить. Снять удается с первого дубля.

Белорус из глубинки снял видео про детство и взорвал TikTok. Побывали в гостях у знаменитого Юрки-34

Юрий Максимчик:
Я получаю удовольствие, когда я редактирую ролик. Бывает, сделаю ролик какой-то классный, я его смотрю, он классно залетает, думаюэто мой самый любимый ролик, там душа была вложена, текст такой классный. Потом записываю новый, думаю: не, вот этот любимый.

Инженер на работе, заботливый папа в стенах родного дома и популярный блогер в Сети. В чем секрет успеха?

Белорус из глубинки снял видео про детство и взорвал TikTok. Побывали в гостях у знаменитого Юрки-37

Юрий Максимчик:
Как-то все успеваю, но, допустим, у меня есть классная идея по поводу ролика, я хочу снять, уже полностью продумал, что и как там будет. Если надо куда-то ехать, я уже сам не свой, потому что у меня в голове только ролик. Я пока не сниму этот ролик, не успокоюсь. Бывает такое, что я вспоминаю какую-то жизненную ситуацию, а бывает такое, что еду допустим в машине и у меня заиграла какая-то песня определенная все, у меня под эту песню рождается классный сюжет. И я эту музыку накладываю на видео.

Белорус из глубинки снял видео про детство и взорвал TikTok. Побывали в гостях у знаменитого Юрки-40

Талантливый человек талантлив во всем. Однажды Юрий вместе с другом записал собственный хит.

Юрий Максимчик:
Он мне говорит: Юрка, есть музыка классная, как раз под твой стиль написали, надо срочно придумать текст песни и успеть до Нового года. Слова песни мне написала Люба, я скинул Олегу. И записали эту песню. Мы там побалдели, посмеялись.

И хоть сегодня это лишь короткие ролики для TikTok, возможно, в будущем талантливый блогер снимет целый сериал о жизни папы Леши, мамы Светы и сына Юрки.

Белорус из глубинки снял видео про детство и взорвал TikTok. Побывали в гостях у знаменитого Юрки-43

Малы вообще молодец. Хлопцы, дзеўкі, бачылі? Весь у бацьку. Я гаварыў: молодец, молодец, все снимай, что мы тут дома робім. Хай знаюць, какая мама у нас хорошая.

Белорус из глубинки снял видео про детство и взорвал TikTok. Побывали в гостях у знаменитого Юрки-46

Юрка такі молодец, такі красивы. Вот по телевизору уже показали. Як я в молодости. Тоже была такая актерка. Не то што гэты бацька. Юрка весь у мяне. А можно привет передать? Пользуясь случаем, хочу передать привет маме, бабушка Валя, тебе большой привет. Подружкам: Надя, Рытка, вам тоже большой привет. Вот, па телевизору паказваюць.

Белорус из глубинки снял видео про детство и взорвал TikTok. Побывали в гостях у знаменитого Юрки-49

Спасибо маме, папе, что они старались, помогали. Хлопцы, дзеўкі! Всем хорошего настроения, удачи. Я вас всех люблю, обнимаю, кружу, ставлю на место. Вы у меня самые крутые, самые классные.

# Интернет # общество # Вероника Макаревич # Юрий Максимчик # Фотофакт

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