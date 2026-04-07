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«Белок молодости» – косметолог рассказала, почему важно поддерживать уровень коллагена

07 апреля 2026 10:43
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«Белок молодости» – косметолог рассказала, почему важно поддерживать уровень коллагена-1

Екатерина Мазынская, врач-косметолог:
Коллаген – это структурный белок, который обеспечивает прочность и эластичность костей, суставов, сосудов, ногтей и волос. Основным источником коллагена в нашем организме является белковая пища. Но часто в современной жизни именно поступление белковых продуктов у нас ограничено, и многие из нас находятся в дефиците белка. Из-за этого кожа становится дряблой, появляются морщины, появляются отеки на лице и теле, ломкость волос и ногтей. 

Наиболее богатыми продуктами, содержащими белок, являются мясо, рыба, творог, хрящи, бобовые и соя. Так что не забывайте употреблять эти продукты регулярно. Если вы понимаете, что в вашей диете белковых продуктов недостаточно, но хотели бы, чтобы ваши кожа, волосы и ногти были красивыми, молодыми и здоровыми, можно принимать дополнительно коллаген, приобретенный в аптеке или в магазине. Обратите внимание, что коллаген должен быть или морского, или растительного происхождения.

Подробности в видео

# Здоровье # Красота # Косметология

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