«Белок молодости» – косметолог рассказала, почему важно поддерживать уровень коллагена

Екатерина Мазынская, врач-косметолог:

Коллаген – это структурный белок, который обеспечивает прочность и эластичность костей, суставов, сосудов, ногтей и волос. Основным источником коллагена в нашем организме является белковая пища. Но часто в современной жизни именно поступление белковых продуктов у нас ограничено, и многие из нас находятся в дефиците белка. Из-за этого кожа становится дряблой, появляются морщины, появляются отеки на лице и теле, ломкость волос и ногтей.

Наиболее богатыми продуктами, содержащими белок, являются мясо, рыба, творог, хрящи, бобовые и соя. Так что не забывайте употреблять эти продукты регулярно. Если вы понимаете, что в вашей диете белковых продуктов недостаточно, но хотели бы, чтобы ваши кожа, волосы и ногти были красивыми, молодыми и здоровыми, можно принимать дополнительно коллаген, приобретенный в аптеке или в магазине. Обратите внимание, что коллаген должен быть или морского, или растительного происхождения.