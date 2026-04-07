Денег в бюджете на это нет и не будет – Лукашенко о поддержке БНБК

Проект изначально задумывался как амбициозный и во многом имиджевый: ставка делалась на глубокую переработку зерна с выпуском аминокислот, комбикормов и премиксов для животноводства. С огромным экспортным потенциалом. Однако на практике возникли серьезные сложности: от загрузки производств до некоторых финансовых вопросов. Напомним, под реализацию проекта в свое время привлекался кредит китайской стороны с расчетом на возврат. Серьезную поддержку БНБК обеспечило и государство – налоговые преференции, гарантии по обязательствам, особые условия учета курсовых разниц. Но даже такие меры пока не позволили выйти на устойчивую работу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В ноябре 2022 года мы говорили, когда осуществляли запуск этой компании, о перспективах научно-производственного кластера. Планировалось, что премиальные комбикорма, премиксы, витамины, аминокислоты не только выведут на новый уровень отечественный аграрный комплекс, но и станут солидной статьей экспорта и будут приносить стране валюту. До настоящего времени на полную загрузку мощностей биохимического комбикормового производства так и не вышли. Целевые показатели производственной программы не достигнуты, сохраняется острый дефицит оборотных средств. Что в этой ситуации делает руководство? Идет привычным путем – с протянутой рукой за дополнительной государственной поддержкой.

Напоминаю в который раз: на это денег в бюджете нет и не будет. Средства выделяются на время и с обязательным возвратом. Это я для тех, кто еще не понял этого. Мою принципиальную позицию вы знаете. В Беларуси биотехнологическая отрасль необходима. Это путь всех технологически развитых стран. Отставать мы не можем. Поэтому сегодня, кроме принципиальных объективных оценок в текущей ситуации, жду конкретных предложений по перспективам развития БНБК в ближайшие годы.