В Минске пройдет 28-я Международная выставка-ярмарка туристических услуг «Отдых-2026» – вот почему ее стоит посетить

С 9 по 11 апреля в Минске пройдет 28-я Международная выставка-ярмарка туристических услуг «Отдых-2026». Куда поехать отдыхать, какие направления сейчас наиболее востребованы, как развивается национальный туризм и что интересного ждет гостей и участников выставки? Об этом и не только рассказала наша гостья.

Ольга Файбишева, начальник отдела формирования туристического продукта Минского международного выставочного центра:

Выставка проходит уже 28-й раз. Это 28 лет мы проводим эту выставку. В этот раз она впервые будет проводиться на территории Минского международного выставочного центра. Выставка объединяет всех игроков турбизнеса. Это хорошая платформа для того, чтобы встретились операторы, гостиницы, транспортные компании, страховые, банковские учреждения. Смогли сделать так, чтобы нашим гостям, туристам было легко, комфортно и хорошо ездить, отдыхать как за границу, так и по территории Республики Беларусь.

В этом году введен новый формат – это ярмарка путевок, где действительно любой желающий может прийти и выбрать для себя любой туристический продукт, оформить путевку и уйти оттуда уже с покупкой.