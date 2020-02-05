Требуют поработать бесплатно, пока не пройдёшь обучение: законно ли это?

Работа без оформления – не самая лучшая идея. Не оплачивают больничный и отпускные, не идёт стаж. Тем не менее, трудоустройство по устной договоренности – явление распространенное. Минчанка Наталья долго искала работу по специальности. Объявление в Интернете привело женщину в один из столичных фитнес-клубов на должность инструктора. Наталья устроилась на работу без оформления трудового договора.

Наталья:

Я у неё спросила, причём были свидетели, когда я задала вопрос: «Трудоустройство у вас официальное?» Ответ был: «Да, официальное». Она нам объяснила, что условия будут такие: первых три месяца будете работать, как стажёры на зарплату 350 рублей. Но это в том случае, если мы ей подойдём. Первый месяц мы, вообще, тренируемся бесплатно, как бы проходим у неё обучение. Сначала всё шло хорошо. И женщина была уверена, что место в компании ей гарантировано. На деле оказалось иначе. Наталью обязали пройти двухмесячные дорогостоящие курсы. Наталья:

Только через месяц, когда мы у неё простажировались, мы подписали все договор, в котором было написано: если мы не отработав у неё 6 месяцев, должны будем вернуть две тысячи за обучение.

Александр Костюкевич, юрист:

Помним, что если такие ситуации, обращаемся к знакомым юристам, чтобы совет дали, прежде чем подписывать договор. Если подписали, тогда уже претензионный порядок, то отвечаем на претензии, не ждём, пока на нас подали в суд. Денег за работу Наталья так и не увидела, а ещё и осталась должна нанимателю кругленькую сумму. Список серых схем на рынке трудоустройства пополняется каждый день. Работодатели предлагают дорогостоящие услуги по обучению и уверяют, что это необходимая процедура и залог высокой заработной платы в будущем. Александр Костюкевич:

Деятельность по обучению у нас лицензируется. У нас есть высшие, средние, специальные учреждения образования, которые имеют право обучать и, соответственно, выдавать сертификаты и дипломы, с которыми вы в последующем сможете устроиться и ваша квалификация будет соответствовать требованиям законодательтства.

Впрочем, такую сделку можно признать недействительной. Александр Костюкевич:

Здесь уже признаки кабальности сделки. И у нас есть статья в Гражданском кодексе 179, 180, которые, по заявлению заинтересованной стороны, такие сделки могут быть признаны недействительными. Когда человек в крайне тяжёлой ситуации заключает договор на крайне невыгодных условиях. «Серая» зарплата – ещё один аспект незарегистрированной трудовой деятельности. Если вы решите наказать недобросовестного работодателя, будьте готовы к растратам. Ведь каждый работающий гражданин обязан уплатить подоходный налог, а организация, которая платит – должна его удержать.