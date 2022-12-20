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В Беларуси сохраняется четвёртый уровень опасности из-за погодных условий

20 декабря 2022 13:59
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Новости Беларуси. Ухудшение погодных условий наблюдается в Беларуси. В эти минуты дорожные службы обрабатывают улицы противогололедными реагентами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси сохраняется четвёртый уровень опасности из-за погодных условий-1

В связи со сложившейся метеообстановкой в стране сохраняется четвертый уровень опасности. Белорусов призывают быть внимательными. Самые травмоопасные места в период гололеда – лестницы к подъездам и в подземных переходах, в том числе метрополитена, остановки общественного транспорта. По информации Минздрава, начиная с 21 ноября, в Беларуси зарегистрировано более 10 тысяч пострадавших от гололедных и холодовых травм.

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# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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