В Беларуси сохраняется четвёртый уровень опасности из-за погодных условий

Новости Беларуси. Ухудшение погодных условий наблюдается в Беларуси. В эти минуты дорожные службы обрабатывают улицы противогололедными реагентами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи со сложившейся метеообстановкой в стране сохраняется четвертый уровень опасности. Белорусов призывают быть внимательными. Самые травмоопасные места в период гололеда – лестницы к подъездам и в подземных переходах, в том числе метрополитена, остановки общественного транспорта. По информации Минздрава, начиная с 21 ноября, в Беларуси зарегистрировано более 10 тысяч пострадавших от гололедных и холодовых травм.