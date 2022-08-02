«В цене выгода будет». Лукашенко рассказал, для чего нам своё животноводство

Новости Беларуси. Создавать успешные новые хозяйства с учетом современных подходов на базе неперспективных. Одно из главных поручений, которое 2 августа дал Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Мядельский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Качество и дисциплина – главные требования Президента к специалистам любой отрасли. В сельском хозяйстве это более чем обязательное условие, особенно сейчас, ввиду угроз на мировом продовольственном рынке. Инспекция сельхозорганизаций, да еще и в разгар уборочной – традиционное мероприятие в летнем графике главы государства.