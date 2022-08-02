«В цене выгода будет». Лукашенко рассказал, для чего нам своё животноводство
Новости Беларуси. Создавать успешные новые хозяйства с учетом современных подходов на базе неперспективных. Одно из главных поручений, которое 2 августа дал Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Мядельский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Качество и дисциплина – главные требования Президента к специалистам любой отрасли. В сельском хозяйстве это более чем обязательное условие, особенно сейчас, ввиду угроз на мировом продовольственном рынке. Инспекция сельхозорганизаций, да еще и в разгар уборочной – традиционное мероприятие в летнем графике главы государства.
Зерно даже в закромах – это конечно не потолок для здешнего хозяйства. Лишь – промежуточный этап. Нужен закрытый цикл производства. Поэтому своим хлебом мы торговать не будем. Только продуктами глубокой переработки. Надо расширять нашу молочную компетенцию.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Те, кто продают зерно, все хвастаются: вот, мы экспортировали пшеницу и прочее. Вы сразу подумайте: а в этом государстве животноводство обеспечено кормами? И есть ли там животноводство? Некоторые государства продают много пшеницы, тритикале зерна, кукурузы продают много. А потом покупают молоко, мясо. Надо увеличивать количество скота, чтобы, получая больше зерна, силоса, сенажа, сена и так далее, накормить скот. И получить конечный продукт: мясо и молоко. Выгода в чем? В цене выгода будет. Но главное – это добавленная везде стоимость к этой выгоде. И главное, что на этих шлейфах мы же людей занимаем – новые рабочие места. Поэтому это очень важное направление нашей работы. Пока я не вижу, чтобы мы могли продавать зерно.
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