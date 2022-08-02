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«В цене выгода будет». Лукашенко рассказал, для чего нам своё животноводство

02 августа 2022 20:03
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Новости Беларуси. Создавать успешные новые хозяйства с учетом современных подходов на базе неперспективных. Одно из главных поручений, которое 2 августа дал Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Мядельский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Качество и дисциплина – главные требования Президента к специалистам любой отрасли. В сельском хозяйстве это более чем обязательное условие, особенно сейчас, ввиду угроз на мировом продовольственном рынке. Инспекция сельхозорганизаций, да еще и в разгар уборочной – традиционное мероприятие в летнем графике главы государства.

«В цене выгода будет». Лукашенко рассказал, для чего нам своё животноводство-1

Зерно даже в закромах – это конечно не потолок для здешнего хозяйства. Лишь – промежуточный этап. Нужен закрытый цикл производства. Поэтому своим хлебом мы торговать не будем. Только продуктами глубокой переработки. Надо расширять нашу молочную компетенцию.

«В цене выгода будет». Лукашенко рассказал, для чего нам своё животноводство-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Те, кто продают зерно, все хвастаются: вот, мы экспортировали пшеницу и прочее. Вы сразу подумайте: а в этом государстве животноводство обеспечено кормами? И есть ли там животноводство? Некоторые государства продают много пшеницы, тритикале зерна, кукурузы продают много. А потом покупают молоко, мясо. Надо увеличивать количество скота, чтобы, получая больше зерна, силоса, сенажа, сена и так далее, накормить скот. И получить конечный продукт: мясо и молоко. Выгода в чем? В цене выгода будет. Но главное – это добавленная везде стоимость к этой выгоде. И главное, что на этих шлейфах мы же людей занимаем – новые рабочие места. Поэтому это очень важное направление нашей работы. Пока я не вижу, чтобы мы могли продавать зерно.

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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