Дисциплина, график, строевая. Первокурсники Академии МВД рассказали о новом ритме жизни
Новости Беларуси. Первый шаг в профессию. 440 курсантов-новобранцев начали проходить курс молодого бойца в Академии МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каково это ходить строем и выполнять приказы еще вчерашним школьникам?
Подробнее в материале нашего корреспондента Карины Верховцевой.
Я хочу жизнь отдать службе родине, помогать нашему населению.
Служба для меня – это, в первую очередь, долг.
Строгий распорядок дня, строевая и новый ритм жизни на ближайший месяц. Еще вчерашние школьники только привыкают к новому статусу «первокурсник милицейской альма-матер». Попасть в академию – квест не из легких. А проходные баллы даже выше, чем в 2021 году.
«Непоступивших было достаточное количество». Начальник Академии МВД о вступительной кампании вуза. Подробности здесь.
Даниил действительно тот, кто готов пронести знамя, профессионализм и законность Отечеству через всю жизнь. Мечта детства, которая уже стала реальностью. Сегодня студент, а в будущем участковый, инспектор ГАИ, ДПС или сотрудник дежурных служб.
Даниил Тарасевич, курсант Академии МВД Беларуси:
Сейчас уже ориентируюсь, идет этот важный процесс адаптации. Привыкаем к новым условиям жизни. Очень интересно, наши офицеры нам помогают.
И если Даниил в семье первый милиционер, то для первокурсника Ивана служба в силовых структурах – это династия. Парень по сей день берет пример с отца, который служит оперативным сотрудником. А стать студентом одного из ведущих вузов страны было главной целью последних лет.
Иван Гриб, курсант Академии МВД Беларуси:
Честно говоря, очень сильно переживал за поступление. Я считал, что это самое главное. Я выбрал криминальную милицию, потому что мне показалось это объективно интереснее. Это ты напрямую действуешь в городе. Ищешь преступников.
Карина Верховцева, корреспондент:
Как говорится, начало положено. Учебный сбор в ведущем милицейском вузе страны продлится четыре недели. А в последний день курсанты произнесут слова на верность Родине на площади Государственного флага.