Дисциплина, график, строевая. Первокурсники Академии МВД рассказали о новом ритме жизни

Новости Беларуси. Первый шаг в профессию. 440 курсантов-новобранцев начали проходить курс молодого бойца в Академии МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каково это ходить строем и выполнять приказы еще вчерашним школьникам?

Служба для меня – это, в первую очередь, долг.

Строгий распорядок дня, строевая и новый ритм жизни на ближайший месяц. Еще вчерашние школьники только привыкают к новому статусу «первокурсник милицейской альма-матер». Попасть в академию – квест не из легких. А проходные баллы даже выше, чем в 2021 году.

«Непоступивших было достаточное количество». Начальник Академии МВД о вступительной кампании вуза. Подробности здесь.

Даниил действительно тот, кто готов пронести знамя, профессионализм и законность Отечеству через всю жизнь. Мечта детства, которая уже стала реальностью. Сегодня студент, а в будущем участковый, инспектор ГАИ, ДПС или сотрудник дежурных служб.