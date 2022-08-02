Прямой эфир

Дисциплина, график, строевая. Первокурсники Академии МВД рассказали о новом ритме жизни

02 августа 2022 20:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Первый шаг в профессию. 440 курсантов-новобранцев начали проходить курс молодого бойца в Академии МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каково это ходить строем и выполнять приказы еще вчерашним школьникам?

Подробнее в материале нашего корреспондента Карины Верховцевой.

Дисциплина, график, строевая. Первокурсники Академии МВД рассказали о новом ритме жизни-1

Я хочу жизнь отдать службе родине, помогать нашему населению.

Дисциплина, график, строевая. Первокурсники Академии МВД рассказали о новом ритме жизни-4

Служба для меня – это, в первую очередь, долг.

Дисциплина, график, строевая. Первокурсники Академии МВД рассказали о новом ритме жизни-7

Строгий распорядок дня, строевая и новый ритм жизни на ближайший месяц. Еще вчерашние школьники только привыкают к новому статусу «первокурсник милицейской альма-матер». Попасть в академию – квест не из легких. А проходные баллы даже выше, чем в 2021 году.

«Непоступивших было достаточное количество». Начальник Академии МВД о вступительной кампании вуза. Подробности здесь.

Даниил действительно тот, кто готов пронести знамя, профессионализм и законность Отечеству через всю жизнь. Мечта детства, которая уже стала реальностью. Сегодня студент, а в будущем участковый, инспектор ГАИ, ДПС или сотрудник дежурных служб.

Дисциплина, график, строевая. Первокурсники Академии МВД рассказали о новом ритме жизни-10

Даниил Тарасевич, курсант Академии МВД Беларуси:
Сейчас уже ориентируюсь, идет этот важный процесс адаптации. Привыкаем к новым условиям жизни. Очень интересно, наши офицеры нам помогают.

Дисциплина, график, строевая. Первокурсники Академии МВД рассказали о новом ритме жизни-13

И если Даниил в семье первый милиционер, то для первокурсника Ивана служба в силовых структурах – это династия. Парень по сей день берет пример с отца, который служит оперативным сотрудником. А стать студентом одного из ведущих вузов страны было главной целью последних лет.

Дисциплина, график, строевая. Первокурсники Академии МВД рассказали о новом ритме жизни-16

Иван Гриб, курсант Академии МВД Беларуси:
Честно говоря, очень сильно переживал за поступление. Я считал, что это самое главное. Я выбрал криминальную милицию, потому что мне показалось это объективно интереснее. Это ты напрямую действуешь в городе. Ищешь преступников.

Дисциплина, график, строевая. Первокурсники Академии МВД рассказали о новом ритме жизни-19

Карина Верховцева, корреспондент:
Как говорится, начало положено. Учебный сбор в ведущем милицейском вузе страны продлится четыре недели. А в последний день курсанты произнесут слова на верность Родине на площади Государственного флага.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Иван Гриб # Даниил Тарасевич # Карина Верховцева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«В цене выгода будет». Лукашенко рассказал, для чего нам своё животноводство
02 августа 2022 20:03

«В цене выгода будет». Лукашенко рассказал, для чего нам своё животноводство

Людмила Гладкая: мы будем зубами выгрызать у наших некогда партнёров правду
02 августа 2022 19:32

Людмила Гладкая: мы будем зубами выгрызать у наших некогда партнёров правду

Увидеть зрелищное выступление и даже прыгнуть с парашютом – как в Витебске отметили День десантника?
02 августа 2022 19:20

Увидеть зрелищное выступление и даже прыгнуть с парашютом – как в Витебске отметили День десантника?