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Механизатор из Несвижского района установил рекорд и получил медаль «За трудовые достижения»

12 июня 2019 17:45
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Новости Беларуси. Награда нашла своего героя. Механизатор Несвижского района получил высшую государственную награду – медаль «За трудовые достижения»,  сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Механизатор из Несвижского района установил рекорд и получил медаль «За трудовые достижения»-1

Вячеслав Хвитько неоднократно являлся лидером соревнований среди аграриев района. И сегодня механизатор в передовиках. В 2018 году он намолотил почти 1700 тонн бурштынового зерна из 120 гектаров и установил свой рекорд.

Механизатор из Несвижского района установил рекорд и получил медаль «За трудовые достижения»-4

Вячеслав Хвитько, механизатор ОАО «Сейловичи»:
Отец мой работал механизатором. Я когда-то в детстве работал помощником у него. После службы сам работал один сезон. Потом начал развиваться дальше. Мой труд оценен правильно, награда достойная.

Механизатор из Несвижского района установил рекорд и получил медаль «За трудовые достижения»-7


Для Вячеслава Хвитько забота об урожае в родном хозяйстве «Сейловичи» – это дело семейное. На уборочной механизатор зачастую работает вместе с сыном Максимом. Их семейный подряд также неоднократный лидер.

Механизатор из Несвижского района установил рекорд и получил медаль «За трудовые достижения»-9

# Госнаграды # общество # Вячеслав Хвитько # Фотофакт

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