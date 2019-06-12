Механизатор из Несвижского района установил рекорд и получил медаль «За трудовые достижения»

Новости Беларуси. Награда нашла своего героя. Механизатор Несвижского района получил высшую государственную награду – медаль «За трудовые достижения», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Вячеслав Хвитько неоднократно являлся лидером соревнований среди аграриев района. И сегодня механизатор в передовиках. В 2018 году он намолотил почти 1700 тонн бурштынового зерна из 120 гектаров и установил свой рекорд.

Вячеслав Хвитько, механизатор ОАО «Сейловичи»:

Отец мой работал механизатором. Я когда-то в детстве работал помощником у него. После службы сам работал один сезон. Потом начал развиваться дальше. Мой труд оценен правильно, награда достойная.