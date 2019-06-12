Бесплатные карты на английском и планшеты для перевода появились на АЗС Минской области

Чемоданы уже собраны и готовы к долгому пути. Кроме спортивного интереса, на повестке дня ещё один, более приземлённый. Где заправить авто, перекусить и переночевать? Останавливаемся на ближайшей заправке.

Пополнить запасы бензина, казалось бы, дело нехитрое. Но то, что для нас – привычка, для иностранца может стать настоящим испытанием. Преодолеть языковой барьер удаётся практически сразу. На столах уже ждёт дорожная карта области на английском, рассказали в программе «Специальный репортаж» .

Её, кстати, можно забрать с собой бесплатно. Здесь легко найти и спортивные объекты, и достопримечательности центрального региона, и даже ближайшие кафе. А что насчёт живого общения?

Антон Денисов, мастер автомобильной заправочной станции:

На АЗС можно обслуживать клиентов на любом языке с помощью планшета и установленной программы-переводчика. Просто выбирается на рабочем столе кнопка «переводчик», выбирается язык и общаемся с клиентом. Вводим сообщение на русском языке, на английский автоматически переводится.

Планшеты с языковым помощником есть на каждой станции, поэтому объясняться с клиентами на пальцах не придётся.