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Бесплатные карты на английском и планшеты для перевода появились на АЗС Минской области

12 июня 2019 18:23
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Чемоданы уже собраны и готовы к долгому пути. Кроме спортивного интереса, на повестке дня ещё один, более приземлённый. Где заправить авто, перекусить и переночевать? Останавливаемся на ближайшей заправке.

Бесплатные карты на английском и планшеты для перевода появились на АЗС Минской области-1

Пополнить запасы бензина, казалось бы, дело нехитрое. Но то, что для нас – привычка, для иностранца может стать настоящим испытанием. Преодолеть языковой барьер удаётся практически сразу. На столах уже ждёт дорожная карта области на английском, рассказали в программе «Специальный репортаж».

Бесплатные карты на английском и планшеты для перевода появились на АЗС Минской области-4

Её, кстати, можно забрать с собой бесплатно. Здесь легко найти и спортивные объекты, и достопримечательности центрального региона, и даже ближайшие кафе. А что насчёт живого общения?

Бесплатные карты на английском и планшеты для перевода появились на АЗС Минской области-7

Антон Денисов, мастер автомобильной заправочной станции:
На АЗС можно обслуживать клиентов на любом языке с помощью планшета и установленной программы-переводчика. Просто выбирается на рабочем столе кнопка «переводчик», выбирается язык и общаемся с клиентом. Вводим сообщение на русском языке, на английский автоматически переводится.

Планшеты с языковым помощником есть на каждой станции, поэтому объясняться с клиентами на пальцах не придётся.

Бесплатные карты на английском и планшеты для перевода появились на АЗС Минской области-10

Бесплатные карты на английском и планшеты для перевода появились на АЗС Минской области-12

Да и других причин для паники нет, все заправки области соответствуют европейским стандартам. Режим работы, необходимая техническая помощь, продукты питания и напитки – есть всё. Правда, заплатить придётся в белорусских рублях.

# Европейские игры # общество # Антон Денисов

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