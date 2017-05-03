БелАЗ, «Великий камень» и агропредприятия: продолжается пресс-тур китайский журналистов в Беларусь

Новости Беларуси. Представители Китая находятся в Беларуси с пресс-туром. Накануне журналисты из Поднебесной побывали на знаковых объектах страны. Это БелАЗ, индустриальный парк «Великий камень». А также ведущие агропредприятия Минской области. Особо поразила журналистов наша крупногабаритная техника.

В КНР эксплуатируется 485 карьерных самосвалов белорусского производства. Налажено сервисное обслуживание. Отметила делегация и успехи совместного белорусско-китайского предприятия по сборке легковых авто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.