Сотрудники ОМОНа 2 мая держали экзамен на право ношения черного берета

Новости Беларуси. В лесах под Гомелем сегодня были слышны стрельба и взрывы гранат. Сотрудники ОМОНа держали экзамен на право ношения черного берета – своеобразный знак профпригодности.
В итоге пройти испытание смог только каждый четвёртый претендент.
Для того что бы заставить себя пройти через всё это нужно быть не просто сильным человеком. Одних мышц здесь будет явно мало.
Дмитрий Цупранов, сотрудник Гомельской пограничной службы:
Просто на морально-волевых… Бежал, шёл, бежал.
Когда кажется, что всё позади, оказывается всё только начинается.
7-ой час квалификационных испытаний. Позади всевозможные нормативы и зачёты и конечно марш-бросок. После всего этого стандартная огневая подготовка.
Даже для профессионала становится серьёзным серьёзным испытанием.
Ни минуты отдыха, прямо со стрельбища в импровизированный ринг: выдержать нужно трёх спаринг-партнёров. В пол силы здесь не работают. Экзаменаторы прекрасно понимают: тому, кто сегодня в круге завтра, в реальной работе, придётся доверять свою жизнь.
Выдержать всё и не сдаться удаётся единицам. В этот раз до конца испытания прошли только три человека.
Георгий Колосько, милиционер ОМОН УВД Гомельского облисполкома:
Ощущение боевое. Марш был очень тяжёлый. Если очень захотеть, то свои мечты можно воплотить в реальность, как это сегодня сделал я.
Михаил Домарнацкий, командир ОМОН УВД Гомельского облисполкома:
Это даёт уверенность, дает для парней стимул для того, чтобы с гордостью его носить, чтобы не подводить подразделение, себя лично и систему органов внутренних дел.
Для тех же, кому чёрный берет не дался с первого раза, есть второй шанс. На том же месте бойцы спецподразделений соберутся ровно через полгода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.