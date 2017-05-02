11 самых красивых студенток столичных ВУЗов борются за звание королевы весны-2017

Новости Беларуси. В Минске проходит городской этап международного конкурса «Королева весна-2017».

За это звание поборются 11 самых красивых студенток столичных ВУЗов.

Конкурсная программа насыщенная: от дефиле до интеллектуального состязания. В 2017 году мероприятие проходит под слоганом «Краса беларускага краю».

Сергей Клишевич, первый секретарь минского городского комитета БРСМ:

Творческие номера, основные концептуальные подходы наших конкурсанток в этом году будут связаны с 950-летием. Их творческие номера будут посвящены этой теме: любимые места в города, любимые произведения о городе. Все это мы сегодня услышим на сцене.