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БелАЗ в эти дни отмечает 60-летие

11 сентября 2008 17:06
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Это одно из крупнейших предприятий автомобилестроительной отрасли Беларуси. Первый самосвал грузоподъемностью 25 тонн был выпущен в 1958 году. Сегодня карьерные самосвалы БелАЗа грузоподъемностью уже до 220 тонн работают в Кузбасском угольном бассейне, на металлургических предприятиях Уральского региона, Курской магнитной аномалии, на Дальнем Востоке и Кольском полуострове.

Кроме стран Содружества, продукция предприятия пользуется спросом в государствах Европы, Азии, Африки, Латинской Америки. До 2012 года БелАЗ намерен инвестировать в техническое перевооружение производства более 100 миллионов евро.

За особые достижения в хозяйственном развитии Белорусскому автомобильному заводу присуждено Почетное государственное знамя Республики Беларусь. Соответствующий указ сегодня подписал Глава государства.
# общество # БелАЗ

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