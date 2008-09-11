БелАЗ в эти дни отмечает 60-летие

Это одно из крупнейших предприятий автомобилестроительной отрасли Беларуси. Первый самосвал грузоподъемностью 25 тонн был выпущен в 1958 году. Сегодня карьерные самосвалы БелАЗа грузоподъемностью уже до 220 тонн работают в Кузбасском угольном бассейне, на металлургических предприятиях Уральского региона, Курской магнитной аномалии, на Дальнем Востоке и Кольском полуострове.



Кроме стран Содружества, продукция предприятия пользуется спросом в государствах Европы, Азии, Африки, Латинской Америки. До 2012 года БелАЗ намерен инвестировать в техническое перевооружение производства более 100 миллионов евро.



За особые достижения в хозяйственном развитии Белорусскому автомобильному заводу присуждено Почетное государственное знамя Республики Беларусь. Соответствующий указ сегодня подписал Глава государства.